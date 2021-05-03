مقاطعة ألبرتا الكندية تسجل رقما قياسيا بعدد الإصابات بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الاثنين رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بحالات كورونا هي الأعلى منذ بداية الوباء حيث سجلت 2433 إصابة جديدة مما رفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المقاطعة إلى 194898 إصابة تعافى منها 169892 مريضا، فيما بلغت حالات الوفاة 2086 وفاة .

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وقالت السلطات في بيان، إن ألبرتا أصبحت واحدة من النقاط الساخنة لكورونا في كندا خلال هذه الموجة الثالثة من الوباء، مؤكدة أن ما يحدث الآن هو نمو فيروسي غير متحكم فيه.



وقال رئيس وزراء ألبرتا جيسون كيني إننا مع النمو المتسارع لحالات الإصابة بكورونا في المقاطعة نتوقع أن تسوء الأمور كثيرا قبل أن تتحسن، واصفا ذلك بالحقيقة المحزنة .



وبين أن ألبرتا تشهد حاليا أعلى معدل للحالات النشطة لفيروس كورونا في كندا حيث بلغ إجمالي الحالات النشطة للفيروس 22920 حالة وهو أعلى معدل في البلاد .

المصدر: بترا