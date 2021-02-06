هولندا تتجاوز مستوى مليون إصابة بكورونا منذ بدء تفشي الوباء

الوكيل الإخباري - تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في هولندا، اليوم السبت، مستوى مليون حالة.

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وأفاد معهد الصحة العامة المعني بمتابعة سير الجائحة في هولندا بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4075 لتصل إلى مستوى 1001826 في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

المصدر : روسيا اليوم

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