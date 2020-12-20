وزيرة حماية المستهلك في بلجيكا تنشر بالخطأ أسعار لقاحات كوفيد-19 - صورة

الوكيل الاخباري - نشرت وزيرة شؤون الميزانية وحماية المستهلك في بلجيكا، إيفا دي بليكر، بطريق الخطأ أسعار اللقاحات التي اشتراها الاتحاد الأوروبي من الشركات التي تعاقد معها.

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القائمة تم فيها وضع تفاصيل دقيقة عن الجرعات والمبالغ التي تنفقها بلجيكا بشكل إجمالي على اللقاحات ضد كوفيد-19، بحسب ما نقل موقع "hln".



وحذفت الوزيرة تغريدتها بسرعة بعد نشرها، ليتداول العديد من رواد "تويتر" نسخة منها قبل حذفها.

A Belgian Secretary of State just leaked the (EU) prices of different Covid-19 vaccines on twitter👇 pic.twitter.com/2PPwp8zcLP December 17, 2020

وحسب القائمة التي أوردتها الوزيرة، فإن الاتحاد الأوروبي ينفق ما بين 1.78 يورو ونحو 14.71 يورو للجرعة الواحدة من أنواع عدة من اللقاحات التي أنتجتها شركات عدّة.



لقاح أسترازينيكا-أكسفورد: 1.78 يورو للجرعة

جونسون آند جونسون: 8.50 دولارا أمريكيا حوالى 6.95 يورو للجرعة

لقاح "سانوفي" و"جي أس كي": 7.56 يورو

لقاح فايزر-بيونتيك: 12 يورو

لقاح كيورفا: 10 يورو

لقاح موديرنا: نحو 14.71 يورو

وفي تغريدة أخرى قالت دي بليكر إن بلجيكا، ستشتري 33.5 مليون لقاح ضد كورونا بمبلغ إجمالي قدره 279 مليون يورو خلال العام الجاري .



De feiten: 33,5 miljoen vaccins worden dit jaar aangekocht aan 279 miljoen € uit de coronaprovisie 2020. Ook in de coronaprovisie 2021 is nog 500 miljoen beschikbaar voor o.a. vaccins. — Eva De Bleeker (@EvaDeBleeker) December 17, 2020



وفي وقت سابق دعا مسؤولون في منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي والمدافعون عن الهيئات الصحية، المفوضية الأوروبية، إلى الكشف عن تكاليف لقاحات كوفيد-19 بدافع أن الصفقات التي تشمل أموال دافعي الضرائب يجب أن تتمتع بقدر أكبر من الشفافية، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".







المصدر : سبوتنك



