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الإثنين، 12-10-2020 12:47 م

وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

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الوكيل الاخباري – قررت السلطات الألمانية تشديد الإجراءات الوقائية بعد تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا، حيث فرضت في بعض المدن وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة وحتى في الطرقات والشوارع.

وألزمت بعض المدن أصحاب المطاعم والمقاهي بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساء، وتم تقليل عدد التجمعات المسموح ليصل إلى 20 شخص فقط كحد أعلى.

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وكانت كبريات المدن الألمانية وبينها برلين أعادت اعتبارا من السبت فرض حظر التجول، وسط ارتفاع مقلق لحصيلة حالات كورونا.


وتراجع معدل الإصابات اليومي إلى 2467 اليوم الاثنين، لكنه ظل يتخطى حاجز الأربعة آلاف منذ الخميس في أعلى مؤشر منذ أبريل، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 325331، منها 9621 حالة وفاة.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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