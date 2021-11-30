17 دولة تعلن تسجيل إصابات مؤكدة بمتحور أوميكرون

الوكيل الإخباري-أعلنت 17 دولة تسجيل اصابات مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا " أوميكرون" حتى الآن، وفق بيانات جمعتها شبكة الانباء "سي إن إن ".

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ونشرت الشبكة على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، اسماء الدول التي أعلنت تسجيلها اصابات بمتحور أوميكرون، وهي النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، كندا، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، المانيا، هونج كونج، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، البرتغال، جنوب أفريقيا، السويد، المملكة المتحدة، كندا، استراليا.



وأشار الموقع إلى أن 69 دولة فرضت قيودا على السفر لتجنب تفشي المتحور الجديد للفيروس.

بترا