الخميس 06-10-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يوقع اتفاقا للربط الكهربائي مع السعودية منتصف الشهر المقبل

لماذا يقوم فيسبوك بحذف اصدقاء ومتابعين الاردنيين ؟

الامن يحذر من روابط وهمية احتيالية تدعي تقديم مساعدات

وزير الشباب يعلن عن مأسسة برنامج مهاراتي

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

هيئة المناطق الحرة تبحث مطالب المستثمرين مع محافظ الزرقاء

احتراق مركبة على طريق جرش - عمان - صور

وزير الخارجية يلتقي وزير الدفاع النيوزلندي في عمان

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

الخميس، 06-10-2022 04:29 م

3 أنواع من آثار كورونا طويلة المدى

e9aeecb6-6365-42bd-a7f9-5b33a2b36b24


الوكيل الإخباري-خلص باحثون بريطانيون إلى وجود ثلاثة "أنواع" من آثار كورونا طويلة المدى.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن الخبراء من كلية كينجز لندن قالوا إنه يبدو أن هناك ثلاثة " أنواع فرعية" من هذه الحالة، وكل نوع له مجموعة أعراض خاصة به.


تقسيم لثلاث مجموعات
وقام الباحثون بفحص 1459 شخصاً يعانون من آثار كورونا طويلة المدى، حيث تم تحديد هذه الحالة على أنها المعاناة من أعراض كورونا لما لا يقل عن 84 يوماً بعد الاصابة بالفيروس.


وتوصلت النتائج المبدئية للدراسة، التي نُشرت في موقع ميد ريكسيف الإلكترونية للابحاث العلمية، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آثار كورونا طويلة المدى ينقسمون لثلاث مجموعات رئيسية.


وتتضمن المجموعة الأولى الذين يعانون من أعراض عصبية تشمل الارهاق وضباب الدماغ والصداع، وكانت هذه الأعراض الأكثر شيوعاً بين من أصيبوا بسلالتي ألفا ودلتا.


ويعاني أفراد المجموعة الثانية من أعراض تنفسيه تشمل آلم في الصدر وعدم قدرة على التنفس، وكانت هذه الأعراض أكثر شيوعاً بين الذين أصيبوا بالفيروس خلال موجة التفشي الأولى.


ويعاني أفراد المجموعة الثالثة من مجموعة متنوعه من الأعراض تشمل خفقات في القلب وآلم في العضلات وتغيرات في البشرة والشعر.


وقالت كبيرة الباحثين الذين قاموا بالدراسة كلير ستيفنز: "هذه البيانات تشير بوضوح إلى أن أعراض ما بعد الإصابة بكورونا ليست حالة واحدة، ولكن يبدو أنها عدة أنواع فرعية". وأضافت "فهم الأسباب الجذرية لهذه الأنواع الفرعية ربما يساعد في التوصل لاستراتيجيات للعلاج".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20229258388430C8

زيادة خطر السكري من النوع الأول لدى الأطفال بسبب كورونا

4

"كوفيد-19" طويل الأمد.. هذا ما يدركه العلم الآن عن فقدان حاسة الشم

thumbs_b_c_e231a72d235c9dc99c0705625659161b

السعودية تسجل 152 اصابة جديدة بفيروس كورونا

gg9Xk

بدقيقة واحدة فقط.. اكتشف إصابتك بكورونا عبر الصوت!

222879

هل أثرت جائحة كورونا على شخصياتنا؟

200827072135711_عندما-يكون-الطفل-هادئا-بشكل-غير-عادي..-هل-يجب-القلق

فرنسا.. حظر كورونا ساهم في رفع معدلات الإنجاب

أخبار متعلقة
20229258388430C8

زيادة خطر السكري من النوع الأول لدى الأطفال بسبب كورونا

4

"كوفيد-19" طويل الأمد.. هذا ما يدركه العلم الآن عن فقدان حاسة الشم

thumbs_b_c_e231a72d235c9dc99c0705625659161b

السعودية تسجل 152 اصابة جديدة بفيروس كورونا

222879

هل أثرت جائحة كورونا على شخصياتنا؟

200827072135711_عندما-يكون-الطفل-هادئا-بشكل-غير-عادي..-هل-يجب-القلق

فرنسا.. حظر كورونا ساهم في رفع معدلات الإنجاب

_115056004_59e3fa7b-83c4-4e35-9c45-63a41900631a

دراسة..عدوى كورونا الشديدة ترهق المناعة لأشهر عديدة