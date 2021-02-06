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السبت، 06-02-2021 02:02 م

470 إصابة جديدة

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

فيرو
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات و470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و430 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت في محافظات: جنين (1)، بيت إجزا شمال غرب القدس (1)، بلدة الرام شمال القدس (1).


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (13)، طولكرم (23)، ضواحي القدس (25)، الخليل (33)، سلفيت (25)، بيت لحم (30)، نابلس (29)، قلقيلية (8)، أريحا (9)، رام الله والبيرة (92)، جنين (11)، قطاع غزة (172)، لافتة إلى أنه تم إجراء 2875 فحصا.


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (5)، طولكرم (13)، ضواحي القدس (0)، الخليل (32)، سلفيت (19)، بيت لحم (13)، نابلس (32)، قلقيلية (0)، أريحا (6)، رام الله والبيرة (99)، جنين (26)، قطاع غزة (185).


وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت وزير الصحة إلى وجود 63 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 15 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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