31 وفاة و6764 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت تسجيل 31 حالة وفاة بفيروس كورونا مقابل 51 أمس.

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وحسب بيانات الصحة الإيطالية، فقد تم توثيق 6764 إصابة جديدة دون تغيير عن اليوم السابق.



وسجلت إيطاليا 132365 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا وتاسع أعلى حصيلة في العالم.



وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا أن بلاده ستعلن قرارها النهائي بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية الخاصة بوباء كورونا قبل أيام من موعد نهاية التمديد الأخير في 31 ديسمبر.



وقال الوزير إن "خيارات تمديد حالة الطوارئ سنتخذها في المرحلة الأخيرة التي تسبق موعد نهاية حالة الطوارئ المعلنة في السابق مباشرة".

روسيا اليوم