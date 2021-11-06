السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة : لا عودة للحظر

اجتماع هام للجنة الأوبئة الأسبوع القادم

المعاني : قرار وزارة التربية بتعديل التقويم المدرسي اتجاه جيد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة أبو زيد

نشاطات شبابية في عجلون والكرك

افتتاح جاليري للفن التشكيلي في اربد

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الاحد

الأردن يعزي جمهورية سيراليون بضحايا انفجار ناقلة

الامن يكشف تفاصيل الاعتداء على عامل توصيل طلبات في عمان

الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر

السبت، 06-11-2021 07:16 م

31 وفاة و6764 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

ايطاليا ٢


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت تسجيل 31 حالة وفاة بفيروس كورونا مقابل 51 أمس.

اضافة اعلان


وحسب بيانات الصحة الإيطالية، فقد تم توثيق 6764 إصابة جديدة دون تغيير عن اليوم السابق.


وسجلت إيطاليا 132365 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا وتاسع أعلى حصيلة في العالم.


وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا أن بلاده ستعلن قرارها النهائي بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية الخاصة بوباء كورونا قبل أيام من موعد نهاية التمديد الأخير في 31 ديسمبر.


وقال الوزير إن "خيارات تمديد حالة الطوارئ سنتخذها في المرحلة الأخيرة التي تسبق موعد نهاية حالة الطوارئ المعلنة في السابق مباشرة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا في العالم

بريطانيا تسجل 155 وفاة و 30693 إصابة بفيروس كورونا

فايزرررر

فايزر تتوقع انتهاء كورونا في الولايات المتحدة في يناير المقبل

كبار السن أكثر عرضة لنقص الاكسجين بسبب كورونا

علامات تشير إلى انخفاض مستوى الأكسجين لدى مرضى كورونا

22452

عقار فايزر الجديد يقلل وفيات كورونا بنسبة 90%

6186802e4c59b70215383b96

أول دولة في العالم تلزم بتطعيم الأطفال ضد كورونا

6003dbee41797

4 وفيات و115 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
منظمةةة

الصحة العالمية: تراجع حالات كورونا عالميا

ايطاليا ٢

إيطاليا.. 49 وفاة و2494 إصابة جديدة بكورونا

اليمن

اليمن يسجل 10 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات

كورونا 8

وفيات كورونا حول العالم تقترب من 5 ملايين

616551fa4236044c9852a037

روسيا: إصابة أكثر من 28 ألفا ووفاة 973 بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة

w

بريطانيا تسجل 28 وفاة و 40224 إصابة بكورونا