الثلاثاء 12-10-2021
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الثلاثاء، 12-10-2021 09:22 م

إيطاليا.. 49 وفاة و2494 إصابة جديدة بكورونا

ايطاليا ٢


الوكيل الإخباري - ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 49 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 34 في اليوم السابق.

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وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس ارتفعت إلى 2494 من 1516.
وسجلت إيطاليا 131384 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني اعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.


كما سجلت أيضا 4.7 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.


وبلغ عدد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات من كوفيد-19 باستثناء من هم في الرعاية الفائقة، 2665 انخفاضا من 2688 في اليوم السابق.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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