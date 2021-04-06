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الثلاثاء، 06-04-2021 08:46 ص

767 إصابة

47 وفاة جديدة بكورونا في مصر

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 47 وفاة و767 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12210، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 205732.

 

وقد أعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 40 وفاة و709 إصابات بالفيروس.
وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية محمد عوض تاج الدين أعلن أن بلاده تشهد اشتدادا للموجة الثالثة لفيروس كورونا بزيادة عدد الإصابات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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