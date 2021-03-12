الجمعة 12-03-2021
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الجمعة، 12-03-2021 11:57 ص

روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات كورونا منذ تشرين أول الماضي

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الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا اليوم الجمعة، عن تسجيل أدنى حصيلة من الإصابات بالفيروس منذ بداية تشرين الأول الماضي، وتم رصد 9794 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى نحو 4.37 مليون حالة مؤكدة.

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وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 91220، بعد تسجيل 486 وفاة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 3.97 مليون شخص.

 

--(بترا)

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