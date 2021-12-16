513 مليون دولار كلفة توفير لقاحات كورونا في مصر

الوكيل الإخباري-كشف مستشار الرئيس المصري للصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، عن المبلغ الذي أنفقته مصر لتوفير لقاحات كورونا للمصريين في البلاد.

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وقال إن نحو 50 مليون مصري تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من بينهم 18 مليونا تلقوا جرعتين، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون، مؤكدا أن مصر دفعت 513 مليون دولار، أي أكثر من نصف مليار دولار، للحصول على لقاحات كورونا.



وأضاف تاج الدين خلال تصريحات متلفزة، أن الدولة استقبلت 13 مليون جرعة من لقاحات متعددة لفيروس كورونا الأسبوع الماضي من عدة دول، "بنتلقى هدايا من الدول لكن مفيش حاجة لوجهة الله وهذا نتيجة تبادل منفعة وثقل مصر السياسي في العالم، وبلغت قيمة الهدايا من لقاح كورونا حوالي 31 مليون دولار، وقيمة الشحن وصلت إلى مليون دولار"، مؤكدا أن شركات الدواء كانت تنتج جميع الأدوية التي تستخدم في علاج أعراض الكورونا ومضاعفات الكورونا وتوفيرها للمستشفيات لعلاج المصابين.



وأشار إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد حالات المصابة بكورونا وكذلك في أعداد الوفيات في الفترة الحالية، وهذا الانخفاض دليل علي اننا في نهاية الموجة الرابعة التي انحسرت بشكل كبير للغاية، كما أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية وهناك استعياب للحالات المصابة وتعامل معهم بشكل حرفي وعلمي، "مصر استطاعت توفير كل اللقاحات المضادة لكورونا، وتم التأكد من مأمونيتها وفاعليتها ضد الفيروس".

روسيا اليوم