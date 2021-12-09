الصحة العالمية تدعو إلى التعجيل في التطعيم ضد كورونا

الوكيل الإخباري - دعت منظمة الصحة العالمية إلى التعجيل في التطعيم في مواجهة متغيرات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه "أوميكرون"، يبقى التطعيم أفضل من عدمه.

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وبحسب خبراء المنظمة الأممية، فإن بعض سمات "أوميكرون"، بما في ذلك انتشاره العالمي والعدد الكبير من طفراته، تشير إلى أنه يمكن أن يحمل تأثيرا كبيرا على مسار جائحة كوفيد-19، "لكن لا يزال من الصعب معرفة ما سيكون عليه هذا التأثير بالضبط".



وأشار خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أنه في جنوب إفريقيا، يتزايد عدد حالات "أوميكرون"، فيما يكون انتقال "دلتا" منخفضا جدا، لذلك كانت المنافسة بين المتغيرين قليلة.



وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "بدأنا الآن في رؤية صورة متسقة للزيادة السريعة في انتقال العدوى، على الرغم من أن المعدل الدقيق للزيادة بالنسبة للمتغيرات الأخرى لا يزال صعبا في الوقت الحالي"، مضيفا: "لذلك سيكون من المهم رصد ما يحدث في جميع أنحاء العالم بعناية، لفهم ما إذا كان بإمكان أوميكرون أن يتفوق على دلتا".



من جانبها، قالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني في المنظمة المعني بكوفيد-19: "بلا شك نرى ارتفاعا في الانتقال في جنوب إفريقيا، ونرى عددا من تقارير متزايدة حول العالم بشأن متغير أوميكرون. ثمة تحديات في فهمنا إزاء مدى انتشاره.. وأحد الأمور التي ننظر إليها الآن هو كيف ينتشر أوميكرون في أوساط مجتمعات مختلفة"، داعية إلى التعجيل في إدارة اللقاحات "لأن اللقاحات تعمل ضد متغير دلتا، وحتى إن كانت هناك فعالية أقل لأوميكرون، يظل التطعيم أفضل من عدمه".

روسيا اليوم