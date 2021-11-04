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الخميس، 04-11-2021 02:44 م

8 وفيات و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 8 وفيات و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و300 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في جنين، وحالة في الخليل، وحالتان في نابلس.


وأشارت الوزيرة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، اليوم الخميس، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 33، جنين 14، طولكرم 7، أريحا والأغوار 5، رام الله والبيرة 24، بيت لحم 7، طوباس 2، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، سلفيت 1، نابلس 2، قطاع غزة 201".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 29، جنين 14، طولكرم 4، أريحا والأغوار 5، رام الله والبيرة 11، بيت لحم 37، طوباس 3، ضواحي القدس 3، قلقيلية 4، سلفيت 4، نابلس 26، قطاع غزة 160".


ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 86 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وفا

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