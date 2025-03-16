 
الأحد 2025-03-16 02:46 م
 




            

        








    

        

        

            عصير الليمون لتفتيح لون الشعر- هل يحقق نتائج فعالة؟
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                تغ
            
                

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        الأحد، 16-03-2025
    
    
        01:45 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                 عصير الليمون يمكن أن يساعد في تفتيح لون الشعر، خصوصًا للشعر الفاتح مثل الأشقر. عند دمجه مع أشعة الشمس، يمكن أن يبرز اللون ويُظهر درجات أفتح، لكنه قد يسبب تأثيرات محدودة على الشعر الداكن، مثل إبراز اللون النحاسي أو عدم التأثير.
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على الرغم من فوائده، يمكن أن يؤدي عصير الليمون وأشعة الشمس إلى جفاف الشعر، لذا يجب الحذر. كما يتمتع الليمون بعدد من الخصائص الأخرى المفيدة مثل:
مطهر ومضاد للبكتيريا، مما يساعد أصحاب الشعر الدهني.
عطري، حيث يضيف رائحة منعشة.
غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، مما قد يساعد في تقليل آثار الشيخوخة.
يحتوي على حمض الستريك الذي له تأثير تبييض طبيعي، لذا يستخدم أيضًا في تفتيح البشرة والنمش.

لكن، يجب الحذر من تهيج الجلد أو فروة الرأس لبعض الأشخاص.
 
الكونسلتو 









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                تغ
                            
                    
                    

                        
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