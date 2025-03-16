عصير الليمون لتفتيح لون الشعر- هل يحقق نتائج فعالة؟

على الرغم من فوائده، يمكن أن يؤدي عصير الليمون وأشعة الشمس إلى جفاف الشعر، لذا يجب الحذر. كما يتمتع الليمون بعدد من الخصائص الأخرى المفيدة مثل:
مطهر ومضاد للبكتيريا، مما يساعد أصحاب الشعر الدهني.
عطري، حيث يضيف رائحة منعشة.
غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، مما قد يساعد في تقليل آثار الشيخوخة.
يحتوي على حمض الستريك الذي له تأثير تبييض طبيعي، لذا يستخدم أيضًا في تفتيح البشرة والنمش.
لكن، يجب الحذر من تهيج الجلد أو فروة الرأس لبعض الأشخاص.
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