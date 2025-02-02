كيفية استخدام سيروم فيتامين C للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة

- تجفيف الوجه: استخدم منشفة ناعمة لتجفيف بشرتك بلطف. من المهم أن يكون وجهك جافًا قبل تطبيق السيروم، لأن ذلك يساعد على امتصاص المكونات بشكل أفضل.
- استخدام التونر (اختياري): إذا كنت تستخدم تونر، يمكنك تطبيقه بعد تنظيف وجهك مباشرة. يساعد التونر في موازنة درجة حموضة البشرة وتطهير المسام.
- تطبيق السيروم: ضعي بضع قطرات من سيروم فيتامين C على أصابعك أو مباشرة على وجهك. يمكنك توزيع السيروم برفق على وجهك باستخدام أطراف الأصابع مع تجنب منطقة العين.
- التدليك برفق: قومي بتدليك السيروم برفق باستخدام حركات دائرية. تأكدي من تغطية جميع مناطق الوجه (الجبين، الخدين، الأنف، والذقن) بشكل متساوٍ.
- الانتظار لبضع دقائق: انتظري لمدة 1-2 دقيقة حتى يمتص السيروم تمامًا في البشرة.
-استخدام مرطب: بعد أن يمتص السيروم، ضعي مرطب مناسب لبشرتك لتغذية إضافية.
- استخدام واقي شمس: بما أن فيتامين C قد يجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس، من الضروري تطبيق واقي الشمس كل صباح، حتى لو كان الجو غائمًا.
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