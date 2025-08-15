الجمعة 2025-08-15 05:01 م
 

السفارة الهندية بعمان تحتفل بالذكرى الـ79 لاستقلال بلادها

جانب من الاحتفال
 
الوكيل الإخباري-  احتفلت سفارة جمهورية الهند في عمان، اليوم الجمعة، بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الهند، في مقر السفارة، وسط حضور واسع من أبناء الجالية الهندية وأصدقاء الهند في الأردن وممثلي وسائل الإعلام.

ورفع السفير الهندي لدى المملكة، مانيش تشوهان، العلم الوطني الهندي، تلاه عزف النشيد الوطني.


كما أشاد بدور الجالية الهندية في الأردن في تعزيز التواصل بين الشعبين ومشاركتها الفاعلة في مختلف أنشطة البعثة.


وتخلل الحفل عرض فني لرقصة الكاثاك قدمه أحد أفراد الجالية الهندية، وأداء موسيقي لمجموعة من الأغاني الوطنية.

 
 
