روسيا تجري محادثات لبناء محطات طاقة نووية في إيران

الوكيل الإخباري-  كشف المدير العام للمؤسسة الحكومية النووية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تجري مفاوضات مع إيران لبناء محطات طاقة نووية صغيرة، وذلك في إطار توسيع التعاون بين البلدين من مشاريع المفاعلات الكبيرة إلى الوحدات الصغيرة.

وقال ليخاتشوف خلال مؤتمر صحفي: "إن المحادثات تشمل الجوانب الفنية وخطط التنفيذ. موسكو تأمل التوصل إلى اتفاقات نهائية في المستقبل القريب. إن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة لاستخدام التقنيات النووية الروسية في إيران".


