كيفية استخدام زيوت الوجه في الصيف.. للحصول على بشرة متألقة

الوكيل الإخباري- في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، تصبح البشرة أكثر عرضة للتعرق واللمعان، ما يدفع الكثيرين إلى تجنب الزيوت في روتين العناية خوفًا من انسداد المسام أو زيادة الإفرازات الدهنية. لكن الحقيقة أن زيوت الوجه يمكن أن تكون حليفًا مثاليًا لبشرتكِ في الصيف، بشرط استخدامها بشكل مدروس ومناسب.

لماذا نستخدم الزيوت في الصيف؟

على عكس ما هو شائع، زيوت الوجه لا تقتصر على البشرة الجافة فقط. فأنواع معينة من الزيوت تساعد على موازنة إفراز الدهون، وحبس الرطوبة، وحماية البشرة من العوامل البيئية الضارة، خصوصًا في أشهر الصيف القاسية.



كيف تدمجين زيوت الوجه في روتينكِ الصيفي؟

1. اختاري زيوتًا خفيفة الوزن

ابحثي عن زيوت غير كوميدوغينيك، مثل:

زيت الجوجوبا

زيت بذور ثمر الورد

السكوالين

زيت بذور العنب

تمتصها البشرة بسرعة ولا تترك أثرًا دهنيًا، وهي مثالية لمقاومة الحرارة والرطوبة.



2. استخدمي الزيت في الروتين الليلي

اجعلي الزيت آخر خطوة في روتينكِ الليلي، بعد السيروم والمرطب، لاحتباس الرطوبة وتعزيز تجديد البشرة خلال النوم، دون تعريضها للشمس أو الملوثات.



3. امزجي الزيت مع مرطب خفيف

لأصحاب البشرة الدهنية أو المختلطة، امزجي قطرة أو اثنتين من الزيت مع جل مرطب خفيف. هذا يمنحكِ الترطيب والنعومة دون ثقل.



4. عالجي المناطق الجافة فقط

ركزي استخدام الزيت على الخدين أو حول الأنف أو الشفاه، إذا ظهرت عليها علامات الجفاف أو التهيج، بدلًا من تغطية الوجه كاملًا.



5. روتين ما بعد الشمس

بعد يوم في الخارج، استخدمي زيوت مثل ثمر الورد أو المارولا بعد جل الصبار أو السيروم لتهدئة البشرة، وتقليل الالتهاب، وتعزيز الحاجز الواقي للبشرة.



6. طبقيه تحت المكياج لإشراقة صحية

ضعي قطرة أو قطرتين قبل كريم الأساس لنتيجة ناعمة ومضيئة. طريقة مثالية لمظهر صيفي ندي دون الحاجة لكثير من المكياج.