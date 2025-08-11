أظافر "البولكا دوت" لصيف 2025

✨ لماذا نحبها؟
تناسب كل الأذواق والأطوال
أنيقة بالأبيض والأسود، أو مرحة بألوان الفواكه
سهلة التطبيق وتناسب كل المناسبات
💅 جرّبي:
نقاط بيضاء على طلاء شفاف، أو تصاميم مستوحاة من الفراولة والكرز 🍓🍒
