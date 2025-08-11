الإثنين 2025-08-11 04:15 م
 

أظافر "البولكا دوت" لصيف 2025

ننن
تعبيرية
 
الإثنين، 11-08-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري-  صيحة أنيقة تعود بروح مرحة من الزمن الجميل! نقاط صغيرة تمنحكِ لمسة من الفينتاج الكلاسيكي بلمسة عصرية.

اضافة اعلان


✨ لماذا نحبها؟
تناسب كل الأذواق والأطوال
أنيقة بالأبيض والأسود، أو مرحة بألوان الفواكه
سهلة التطبيق وتناسب كل المناسبات


💅 جرّبي:
نقاط بيضاء على طلاء شفاف، أو تصاميم مستوحاة من الفراولة والكرز 🍓🍒

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وفود رسمية تزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

أخبار محلية وفود رسمية تزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

المستشفى الميداني الأردني غزة/82 يستجيب لمناشدة إنسانية لأحد الصحفيين

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني غزة/82 يستجيب لمناشدة إنسانية لأحد الصحفيين

اول صوره لمركبة بالترميز الجديد

أخبار محلية تعرف على أعداد وقيمة الأرقام المميزة "ترميز 1" التي تم بيعها بأقل من 24 ساعة

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية

فلرللاف

نعـي فـاضل مصطفى سعد الدين سونده في ذمة الله

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يطلق مبادرة "سقيا رحمة" لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة

ننن

المرأة والجمال أظافر "البولكا دوت" لصيف 2025

غ

المرأة والجمال حلول سريعة لتشقق الشفاه.. كيف تستعيدين جمال ابتسامتكِ؟



 
 





الأكثر مشاهدة