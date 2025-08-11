حلول سريعة لتشقق الشفاه.. كيف تستعيدين جمال ابتسامتكِ؟

الوكيل الإخباري- الابتسامة الجميلة لا تكتمل من دون شفاه ناعمة وصحية. لكن عندما تظهر تشققات مؤلمة في زوايا الشفاه، يصبح من الصعب تجاهلها أو إخفاؤها، خاصة مع الشعور بالحرقة والانزعاج، وربما الخجل من مظهرها.

فيما يلي، كل ما تحتاجين معرفته عن أسباب تشقق زوايا الفم، وأفضل الطرق لعلاجها بسرعة واستعادة ابتسامتكِ بثقة.



لماذا تتشقق زوايا الشفاه؟

الأسباب الأكثر شيوعًا:

الجفاف المفرط: الهواء الجاف، أو التعرض للشمس والرياح، أو لعق الشفاه باستمرار.

التهاب الفم الزاوي (Angular Cheilitis): حالة شائعة، سببها عدوى فطرية أو بكتيرية، تؤدي لاحمرار وتقشر في زوايا الفم.

العدوى الفطرية: فطريات مثل المبيضات البيضاء تتكاثر في بيئة رطبة كالتي تسببها اللعاب المتراكم في الزوايا.

نقص الفيتامينات والمعادن: خاصة فيتامينات B2 وB12، والحديد والزنك.

أجهزة الأسنان: مثل أطقم الأسنان أو التقويم، يمكن أن تغير شكل الفم وتزيد من تجمع اللعاب.



علاجات سريعة وفعالة

✅ علاجات موضعية:

الفازلين أو زيوت طبيعية (مثل زيت جوز الهند): تعمل كحاجز يحمي المنطقة من الرطوبة الزائدة.

مرطبات الشفاه الطبية: اختاري الأنواع التي تحتوي على فيتامين E أو زبدة الشيا.

جل الألوفيرا: يهدئ الالتهاب وله خصائص مضادة للبكتيريا.

كريمات الستيرويد أو مضادة للفطريات: تُوصف من الطبيب في حال وجود عدوى نشطة.

💊 علاجات بالفم (للحالات المتكررة أو الشديدة):

مضادات حيوية أو مضادة للفطريات بوصفة طبية.

مكملات غذائية لتعويض نقص الفيتامينات أو المعادن بعد تحليل الدم.



نصائح للوقاية وتفادي التكرار

💧 رطّبي الشفاه باستمرار، وابتعدي عن المنتجات المعطرة أو الكحولية.

🍽️ أضيفي أطعمة غنية بالحديد والزنك وفيتامينات B لنظامكِ الغذائي مثل: الكبد، السبانخ، البيض، البقوليات.

🙅‍♀️ تجنبي لعق أو عض الشفاه، فهي عادة لا واعية تؤدي لتفاقم المشكلة.

🦷 استشيري طبيب الأسنان إذا كنتِ تستخدمين تقويمًا أو طقم أسنان.

💉 الفيلر التجميلي: في حالات خاصة، قد يساعد على رفع زوايا الفم وتقليل تراكم اللعاب.



أخيرًا..

رغم أن تشقق زوايا الشفاه قد يبدو تفصيلًا بسيطًا، إلا أنه يؤثر في ثقتكِ وجمالكِ اليومي. بالتعامل السريع مع الأسباب، واتباع روتين ترطيب ووقاية ذكي، ستستعيدين ابتسامتكِ الصحية في وقت قصير.