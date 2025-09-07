6 نصائح مفيدة للبشرة التي تعاني من الوردية

🔹 أسباب تفاقمها:
التوتر والإجهاد
الأطعمة الحارّة
الشمس المباشرة
استخدام مستحضرات غير مناسبة للبشرة الحساسة
🔹 نصائح للعناية ببشرة تعاني من الورديّة:
استخدام منظّف لطيف يحتوي على الكبريت أو حمض الأزيليك.
ترطيب يومي بكريمات تحتوي على خلاصة عشبة النمر.
الابتعاد عن مكونات مهيّجة: الكحول، العطور، أحماض قوية، والمنثول.
تجربة أي منتج جديد على منطقة صغيرة من الذراع أولاً.
واقي شمس يومي بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30 ويفضّل أن يحتوي على أكسيد الزنك.
تجنّب التقشير والفرك القوي.
مكياج مائي أو بودرة فقط لتغطية الاحمرار دون تهييج البشرة.
-
