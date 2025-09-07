الأحد 2025-09-07 02:14 م
 

6 نصائح مفيدة للبشرة التي تعاني من الوردية

الوكيل الإخباري-   احمرار الجلد لا يعني دائماً حساسية أو حروق شمس، بل قد يكون مؤشراً على حالة جلدية مزمنة تُعرف بالـ"ورديّة"، وتُصيب بشكل خاص مناطق الوجه كالأنف، الخدين، الجبهة والذقن. هذه الحالة تحتاج عناية خاصة وروتيناً دقيقاً لتخفيف أعراضها.

الورديّة هي التهاب جلدي مزمن ناتج عن توسّع الأوعية الدموية الدقيقة في الوجه، وتظهر على شكل احمرار، بثور، تورم وحساسية. تشبه حبّ الشباب لكنها تتطلب علاجاً خاصاً.


🔹 أسباب تفاقمها:
التوتر والإجهاد
الأطعمة الحارّة
الشمس المباشرة
استخدام مستحضرات غير مناسبة للبشرة الحساسة


🔹 نصائح للعناية ببشرة تعاني من الورديّة:
استخدام منظّف لطيف يحتوي على الكبريت أو حمض الأزيليك.
ترطيب يومي بكريمات تحتوي على خلاصة عشبة النمر.
الابتعاد عن مكونات مهيّجة: الكحول، العطور، أحماض قوية، والمنثول.
تجربة أي منتج جديد على منطقة صغيرة من الذراع أولاً.
واقي شمس يومي بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30 ويفضّل أن يحتوي على أكسيد الزنك.
تجنّب التقشير والفرك القوي.
مكياج مائي أو بودرة فقط لتغطية الاحمرار دون تهييج البشرة.

 

