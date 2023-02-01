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الأربعاء، 01-02-2023 12:44 م

أخطاء ترتكبها النساء تعجل بشيخوختهنَّ

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الوكيل الاخباري - تخشى معظم النساء التقدم بالعمر، فهن يرغبن بالحفاظ على نضارة وجوههن وصحتهن، لذا يلجأن إلى الاهتمام بجمالهن، ومواجهة خيوط العمر التي تخط آثارها على أجسادهن بكل الطرق.

لكن قد تتفاجأ النساء إذا علمن أن وجود بعض البقع الداكنة حول العينين، أو الانتفاخ بالوجه، وبعض خيوط التجاعيد، ليست بسبب التقدم الطبيعي بالسن، بل نتيجة بعض الممارسات والأخطاء التي يمارسنها في حياتهن اليومية، ما يعجل بظهور علامات الشيخوخة عليهن.

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كثرة المهام

يحذر خبراء الصحة من الضغط المستمر، الذي تتعرض له النساء في يومهن العادي، فقد يكن مطالبات بتنظيف المنزل، ورعاية الأطفال، وطهو الطعام، وهذا النوع من الضغوط يدفع الجسم لإفراز مواد تساهم في كسر الكولاجين، فالأفضل عدم الوقوع تحت الضغط، عبر إتمام كل مهمة على حدة.

قلة النوم

النوم لساعات قليلة يساهم في ضعف صحة الجسم، وانتشار الهالات السوداء حول العينين.

 

 


 


عدم الحركة

الجلوس لساعات متواصلة، لمشاهدة التلفزيون، أو العمل على الكمبيوتر، أو تصفح الهاتف، يعتبر ممارسات تدفع الجسم إلى إفراز مواد سكرية، يتم تخزينها في الخلايا المسؤولة عن زيادة الوزن.

الوقاية من الشمس

يحمي الواقي الشمسي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وينبغي ألا يقتصر استخدامه على الشاطئ أو الأيام المشمسة، لأنه حتى في الأيام الغائمة أو الممطرة هذه الأشعة تكون موجودة، فضلاً عن الإكثار من استخدام مستحضرات التجميل، التي تحتوي على أساس زيتي، أو كحول طبية، أو مواد كيميائية، ما يؤدي إلى جفاف الجلد.
 

وضعية النوم الخاطئة

تعتبر وضعية النوم الخاطئة من الممارسات، التي يمكن أن تساهم في ظهور علامات الشيخوخة، حيث تفضل معظم النساء النوم على البطن أو الجنب، ما يؤدي إلى ضغط الوجه على الوسادة، الأمر الذي يفقد الكولاجين مرونته، ما يسمح للتجاعيد بالظهور، حيث إن النوم على الظهر هو الوضعية المناسبة.

قلة رطوبة الجو

على الرغم من أهمية تشغيل المدفأة في أيام الشتاء الباردة، فإنها تساعد على امتصاص الرطوبة من الهواء، فتساهم في جفاف البشرة، لذا ينصح دائماً بوضع منشفة مبللة في الغرفة، بهدف تعويض القليل من الرطوبة في الجو.

 

 

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