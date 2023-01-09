لهذه الأسباب ستتخلين عن الكعب العالي فوراً

الوكيل الاخباري - بدأت الكثير من النساء بالتخلي عن موضة الكعب العالي واستبدالها بالأحذية ذات الكعب المسطح. والسبب أن الأخيرة تجعلهن يشعرن بالارتياح في مكان العمل. فماذا يخترن؟





يبدو أن النساء بدأن فعلاً بالتخلي عن الأحذية ذات الكعب العالي واستبدالها بتلك المسطحة. والسبب أن عدد اللواتي بدأن يشكون من ألم في القدمين إلى ازدياد.



وفي هذا الصدد قالت المديرة العامة لإحدى العلامات المتخصصة في مجال الأحذية والأكسسوارات: «يزداد عدد النساء اللواتي ينتعلن الأحذية المسطحة شيئاً فشيئاً».



وأضافت: «لا شكّ أن الانتقال إلى الكعب المسطح يعتبر خطوة جريئة. فهذا يساعدهن على الشعور بالارتياح في مكان العمل حيث لم يعد عليهنّ الالتزام بقواعد صارمة».



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وقالت اختصاصية مشاكل قدمين لصحيفة «دايلي ميل» الأسترالية: « يمكنك انتعال الحذاء ذي الكعب العالي من دون أن تشعري بالألم في قدميك. إذاً اتبعي قاعدة 20\80 أي انتعلي الحذاء المريح في 80 % من أوقاتك وذلك عالي الكعب في 20 % منها».



وتابعت: «يرتبط هذا بالنشاط الذي تقومين به. فإذا كنت تعملين في مكتب فضّلي الحذاء بالكعب المسطح أو السميك على ذلك الذي يتميز بالكعب المسنن». بدوره، لفت معالج أمراض القدمين جوردن رايدر، في حديث إلى الصحيفة نفسها، إلى أن انتعال الحذاء ذي الكعب العالي لمدة طويلة قد يسبب مشاكل صحية حقيقية.



وأضاف: «تحدث الأحذية عالية الكعب ضغطاً على إصبع القدم الكبير وتزيد من خطر تورّم القدمين»، مشيراً إلى أن ذلك يشكل أيضاً ضغطاً على الوركين ويعتبر من أبرز أسباب آلام الظهر».





لذا، ننصح النساء باختيار الأحذية ذات الكعب العالي والمناسبة لمقاسات أشكال أقدامهن. ودعاهنّ إلى تجنب تلك ذات المقدمة المسنّنة والبطانة الجلدية لأنها تسبب انزلاق القدم إلى الأمام.



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