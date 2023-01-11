علاج الشخير عند النساء بدقائق

الوكيل الاخباري - يحدث الشخير عند الرجال أو النساء سواء بسبب وضعية النوم أو جرّاء مشاكل صحية أخرى، لكن هل علاج الشخير عن النساء ممكن؟ طبعاً يمكن تطبيق بعض العلاجات المنزلية السهلة وبعض أسباب الشخير المرضية تحتاج إلى تدخل طبي. إليك علاج الشخير عند النساء:



علاج الشخير عند النساء



لمنع الشخير أو تهدئته ، جربي هذه النصائح:

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إذا كنت تعانين من زيادة الوزن ، قومي بإنقاص وزنك:



قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أنسجة زائدة في الحلق تساهم في الشخير. يمكن أن يساعد فقدان الوزن في تقليل الشخير.



نامي على جانبك:



الاستلقاء على ظهرك يسمح للسانك بالسقوط للخلف في حلقك ، مما يضيق مجرى الهواء ويعيق تدفق الهواء جزئيًا. حاولي النوم على جانبك. إذا وجدت أنك دائمًا ما ينتهي بك المطاف على ظهرك في منتصف الليل ، فحاولي خياطة كرة تنس في الجزء الخلفي من قميص البجامة الخاص بك.



شرائط الأنف أو موسع الأنف الخارجي:



تساعد الشرائط اللاصقة الموضوعة على جسر الأنف العديد من الأشخاص على زيادة مساحة الممر الأنفي وتحسين التنفس. موسع الأنف عبارة عن شريط لاصق مقوى يتم وضعه خارجيًا عبر فتحات الأنف وقد يساعد في تقليل مقاومة تدفق الهواء حتى تتنفسي بسهولة. ومع ذلك ، فإن شرائط الأنف وموسعات الأنف الخارجية ليست فعالة للأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس

الانسدادي النومي.

علاج احتقان الأنف أو الانسداد:



يمكن أن تحد الإصابة بالحساسية أو انحراف الحاجز الأنفي من تدفق الهواء عبر أنفك. يجبرك هذا على التنفس من خلال فمك ، مما يزيد من احتمالية الشخير.

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