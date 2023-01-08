أطعمة قد تساعدك على الحمل

الوكيل الاخباري - هل تبحثين عن المأكولات التي تساعدك على الحمل؟ إذاً استشيري الاختصاصية لأن بعض أنواع الطعام يمكن أن تساعدك على ذلك فعلاً. إذاً تعرفي إليها.





الفاصولياء



قد تفكرين ملياَ قبل أن تأكلي الفاصولياء. والسبب أنها تؤدي إلى شعورك بالانتفاخ المزعج. لكن لا شكّ في أنّك ستعيدين النظر في هذا الأمر إذا كنت ترغبين في الحمل.





كما توصلوا إلى أن "احتمال الحمل يزداد لدى النساء اللواتي يأكلن نسبة مرتفعة من البروتين النباتي". أما إذا كنت لا تحبين الفاصولياء، فاستبدليه بالعدس، التوفو أو الجوز.



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المثلجات



قد يفاجئك هذا. لكن دراسة حديثة أشارت إلى أن تناول حصتين من الكريما المثلجة التي تحتوي على الحليب الكامل يومياً تحميك من تراجع الخصوبة . لكن انتبهي ولا تأكلي الكثير من المثلجات لأنها غنية بالسعرات الحرارية.



الخضار الورقية



هل تضيفين السبانخ، الخس، البروكلي وغيرها من الخضار الورقية إلى مائدتك اليومية؟ أنت على حق. فهي غنية بحمض الفوليك أو الفيتامين B9 الذي يساعد على الحمل. إذاً احرصي على تناولها وأضيفيها أيضاً إلى أطباق زوجك فهو مفيد لكليكما.

بذور اليقطين



تناوليها بين الحين والآخر لكن من دون إضافة الزيت والملح. فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد.



وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن احتمال مواجهة صعوبات الحمل يتراجع بنسبة 40% لدى النساء اللواتي يتناولن متممات الحديد بانتظام. خصوصا إذاً شويت هذه البذور في الفرن قبل تناولها.





خبز القمح الكامل



يسبب ارتفاع مستوى السكر تراجع مستوى الخصوبة لديك. لذا الأفضل أن تتناولي الخبز الكامل لأنه يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تساهم في خفض مستوى السكّر.



وقد كشفت دراسة هولندية أن احتمال الحمل يتراجع بنسبة 50% لدى النساء اللواتي يعانين من ارتفاع مستوى السكر في الدم. ولتتفادي ذلك، تناولي الخبز الأسمر والأرز الأسمر.



زيت الزيتون



تعرفين أن هذا الزيت يحتوي على الدهون أحادية الإشباع. ويساعد تناوله على الحد من الالتهابات التي تؤثر سلباً على الحمل. إذاً أضيفيه دائماً إلى أطباقك مثل السلطات والصلصات.





السلمون



إذا كنت تحلمين بالحمل وبتأسيس عائلة، لا تنسي أبداً أن تتناولي سمك السلمون الذي يعيش في الماء البارد. فهو غني بأحماض الأوميغا 3 التي تساعد على تنظيم هرمونات الحمل وعلى زيادة تدفق الدم نحو الأعضاء. وتذكري أنه يحتوي على نسبة من الزئبق أقل من الأسماك الدهنية الأخرى.

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