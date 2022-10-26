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الأربعاء، 26-10-2022 01:21 م

أدوات للتخلص من انتفاخ الوجه في المنزل ... إليك الطريقة

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الوكيل الإخباري - هناك سبب وراء شعبية هذه الأدوات المتزايدة والاتجاهات حول استخدام أدوات الوجه لتدليك الجلد للحصول على بشرة صحية مع عدد أقل من الخطوط الدقيقة وتقليل المسام. تساعد أدوات الوجه في تجديد شباب الوجه وإزالة انتفاخه في المنزل وإرخاء عضلات الوجه، مع تحديد وتحفيز إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي في الجلد مما يؤدي بدوره إلى زيادة مرونة الجلد. لقد قمنا بتضمين قائمة بالأدوات التي يمكن استخدامها بسهولة لإزالة انتفاخ الوجه في المنزل.

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أفضل أدوات التدليك لبشرة صحية

 

 

الغواشا

 


 

 


هذه واحدة من أكثر أدوات الوجه شيوعاً للحصول على خط الفك المثالي. تشعر البشرة بأنها أكثر حزماً وإشراقاً حيث تضغط الغواشا على نقاط الضغط الصحيحة مما يؤدي إلى التصريف اللمفاوي أثناء نحت خط الفك. تعمل الأداة على إرخاء الجلد وتخلصك من الانتفاخ في غضون بضع دقائق، وهي معروفة بتخفيف توتر العضلات وتنظيم الدورة الدموية.

 

 


اسطوانة اليشم

 

 



أداة أخرى شائعة للوجه في عالم الجمال هي بكرة اليشم والتي تعتبر منقذاً مثالياً للبشرة المجهدة والباهتة. عند استخدام الاسطوانة بلطف على الوجه في اتجاه تصاعدي، فإنها تقلل الانتفاخ وتزيل السموم التي قد تسبب بهتان الجلد. يمكن استخدامها أيضاً لضبط منتجات التجميل لتتسرب إلى الجلد بشكل أكثر فعالية.

 

 

 


قضبان النحت

 

 



هذه تشبه بكرات اليشم ولكن مع فوائد إضافية. تعمل هذه البطاريات وتهتز عند استخدامها على الجلد. تساعد هذه الأداة على إزالة انتفاخ بشرتك مع تقليل علامات الشيخوخة المبكرة والترهل. يمكن أيضاً استخدام قضبان النحت مع كريمات الوجه وزيوت الوجه للسماح لها بالتسرب بشكل أعمق إلى طبقات الجلد.

 

 


كرات الثلج

 

 



كرات الثلج هي طريقة سهلة للتخلص من نفخة بشرتك أقل من الاستخدام الفوضوي لمكعبات الثلج مباشرة. تزيل انتفاخ الجلد مع إرخاء عضلات الوجه. كما أنها تقلل من حب الشباب وتهدئ البشرة وتقلل أيضاً من الصداع.

 

 

 


بكرة الكولاجين

 

 


تساعد أداة الوجه هذه على تقليل علامات الشيخوخة مثل الجلد المترهل والخطوط الدقيقة وزيادة الدورة الدموية. تضمن الأداة أيضاً تدليك الوجه عن طريق إرخاء عضلات الوجه وإزالة الانتفاخ من الجلد. يمكن استخدام الأداة لجميع أنواع البشرة في إزالة انتفاخ الوجه بشكل فعال.

 

 

 

 

 

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