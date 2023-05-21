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الأحد، 21-05-2023 03:11 م

أسباب تدفعكِ إلى تغيير أغطية الوسائد أسبوعياً

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الوكيل الاخباري - لا يقتصر نظام العناية بالبشرة على التنظيف والترطيب فحسب، وإنما أيضاً إلى الاهتمام بالوسائد والأغطية التي تلامس بشرتك وتؤثر فيها. فبجانب الالتزام بروتين العناية الليلي بالبشرة، أنت بحاجة إلى تغيير أغطية الوسائد أسبوعياً، لأن إهمال العناية بنظافة تلك الوسائد يمكن أن يسبب أضراراً كبيرة وخطيرة لبشرتك.


أسباب تدفعك إلى تغيير أغطية الوسائد أسبوعياً:

الاتصال المباشر:

غطاء الوسادة الخاص بك على اتصال مباشر ببشرتكِ، ونتيجة استخدامك لمنتجات العناية بالبشرة ليلاً وتعرضك للهواء طيلة النهار، فإن غطاء الوسادة قد يحتوي على تراكم الزيوت والأوساخ والعرق، وهذا يعني أن غطاء الوسادة يمكن أن يصبح مرتعاً للبكتيريا، التي تسبب ظهور حب الشباب أو حتى حساسية الجلد.

مطهرات النسيج:
حتى لو قمت بتنظيف غطاء الوسادة الخاص بك، فعليك توخي الحذر، إذ يمكن أن تشكل الرقائق النسيجية خطراً آخر على بشرتكِ، لذلك تجنبي استخدام جميع مطهرات النسيج، لأن عوامل منعم النسيج هي التي تمثل مشكلة لمسامكِ.

النسيج:
يمكن أن يعاني شعركِ عواقب خطيرة، إذا تجاهلتِ نوع القماش الذي تستخدمينه. على سبيل المثال، يمكن أن يسبب النسيج القطني تقصف الأطراف وتكسر الشعر، حاولي التبديل إلى أقمشة أخف، مثل: الحرير أو الساتان.


عث الغبار:
مثل الأوساخ والزيوت، يمكن أن يتراكم عث الغبار أو بق الفراش بمرور الوقت في وسائدكِ، بصرف النظر عن غسل غطاء الوسادة بانتظام، يمكن أن يساعد استخدام واقي الوسادة بين الوسادة والغطاء، على حماية بشرتك.

الجراثيم:
وفقاً لبعض الخبراء، يمكن للجراثيم الموجودة على غطاء الوسادة أن تخفض جهاز المناعة لديكِ، لذا من المستحسن أن تحصلي لنفسك على غطاء وسادة حريري، لأن البكتيريا لا يمكن أن تنمو على الحرير.

حبوب اللقاح:
قد تلتقط الوسادة الخاصة بك حبوب لقاح عالقة بشعرك، وهذا يعني أنكِ ستتنفسين مسببات الحساسية في الليل، ما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض صدرية مثل الربو.

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