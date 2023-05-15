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الإثنين، 15-05-2023 12:22 م

Skin Cycling روتين مختلف يمكنك اتّباعه للعناية ببشرتك

skin-cycling


الوكيل الاخباري - تعلم كل امرأة منّا أنّ أساس الإطلالة الجميلة هو البشرة الصحية. صحيح أنّ الكثيرات يعانين من مشكلات في البشرة، سواء البثور وحب الشباب أو الجفاف الشديد أو التصبّغات، غير أنّ الخبراء وأطباء الجلد يؤكدون دائماً على إمكانية التخفيف من حدة هذه المشكلات أو حتّى معالجتها بالكامل من خلال اتّباع روتين العناية المناسب.

ولذلك، من الضروري الانتباه إلى تركيبات المنتجات التي نستخدمها حتّى تكون مناسبة أولاً لنوع البشرة وحتّى تكون أيضاً قادرة على تلبية الاحتياجات الجمالية.

وعند تصفّح مواقع التواصل الاجتماعي، لا نتعرّف فقط على المنتجات الجديدة بل على صيحات واتّجاهات جمالية مغايرة، منها الذي يدفعنا إلى تجربته ومنها الذي يثير في أنفسنا الفضول لغرابته.

واليوم، وبما أنّنا نتحدّث عن العناية بالبشرة، سنلقي الضوء على روتين العناية الذي يُعرف بتسمية Skin Cycling والذي يشهد رواجاً كبيراً على مختلف المنصات.

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ما هو روتين Skin Cycling للعناية بالبشرة؟

يُعرف Skin Cycling باللغة العربية بتسميات مختلفة أبرزها "روتين دورة الجلد" أو "العناية الدورية بالبشرة"، ويعني تحديداً عدم تطبيق المنتجات نفسها يومياً عند العناية بالبشرة في المساء. لنقل مثلاً أنّ روتينك المسائي يقوم على تطبيق السيروم وكريم الليل وكريم العيون، طبعاً بعد غسل البشرة. ستتوقّفين عن تطبيقها جميعها معاً، وستعمدين إلى وضع منتج واحد يومياً على مدار دورة كاملة. والدورة تمتدّ على 4 ليالٍ:

الليلة الأولى، ليلة تقشير البشرة
الليلة الثانية، ليلة استخدام الريتينويد
الليلة الثالثة والليلة الرابعة، للتغذية والتعافي
ويعني هذا أنّ كل ليلتين، تأخذ البشرة استراحة حتّى تتسنّى لها فرصة التعافي.

كيف يعمل روتين Skin Cycling؟

يتم، خلال الليلة الأولى، تقشير البشرة للتخلّص من الجلد الميت وتجديد سطح البشرة حتّى تستطيع امتصاص المنتجات الأخرى بشكل أفضل. بعد ذلك، في الليلة الثانية، يتم التركيز على الريتينويد، وهو أحد مشتقّات الفيتامين أ، لأنّه من المكوّنات التي تساعد في تخفيف مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد. أمّا في الليلتين التاليتين، فتُمنح البشرة وقتاً كافياً لها للتغذية والتعافي وذلك من خلال تطبيق الكريم المرطّب أو السيروم. ويمكن في هذا الإطار اختيار التركيبات الغنية بحمض الهيالورونيك أو المدعّمة بجزيئات السيراميد والزيوت النباتية والمكوّنات المرطّبة مثل زبدة الشيا.

ما هي فوائد روتين Skin Cycling؟

تعزيز وظيفة حاجز الجلد، ليستطيع أكثر مقاومة الالتهابات والحساسيات ومختلف مشكلات البشرة.
الحد من الآثار الجانبية التي قد تخلّفها بعض التركيبات أو المكوّنات.
تحسين قدرة البشرة على التفاعل مع التركيبات والاستفادة منها.
كيف يمكن اتّباع هذا الروتين؟

يمكن اتّباع هذا الروتين من وقت إلى آخر، أو حتّى الاعتماد عليه بانتظام ما دامت البشرة تتفاعل معه ولا تتأثّر بأي شكل سلبي.

 

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