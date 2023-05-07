أغذية تحارب الشيخوخة.. إليك قائمة بها

الوكيل الاخباري - لا تتمتع الأغذية، التي تحافظ على رشاقة الجسم، بشعبية كبيرة عند محبي اللحوم والأطعمة الغنية بالدهون، لذلك لا يبحث عنها، وعن فوائدها، سوى الراغبين في المحافظة على صحة أجسامهم، ومظهرهم الأنيق.

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ولهذا السبب، تتجنب صاحبات القوام الرشيق والمتوازن تناول السكريات الموجودة في المعجنات والحلويات والمشروبات الغازية، كما يبتعدن عن تناول الأطعمة المصنعة والتدخين.



ويمكن تجنّب شيخوخة الجلد المبكرة، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، يوفر العناصر الغذائية الأساسية المفيدة للبشرة، حيث إن من أسباب الشيخوخة المبكرة للبشرة ما يُعرف بـ"الجذور الحرة"، التي تزيد مستوياتها غالباً نتيجة استهلاك التبغ ، والتعرض للتلوث وأشعة الشمس، أو عندما ينخفض مستوى مضادات الأكسدة في الجسم، ويؤدي ذلك إلى الإجهاد التأكسدي.

وأعدت صحيفة "ميرور"، البريطانية، قائمة للراغبات في محاربة الشيخوخة، للحفاظ على صحة بشرتهن، وأبرزها:









- الطماطم (البندورة): تحتوي على مادة الليكوبين المغذية، والمضادة للأكسدة، ويُفضل تناولها طازجة.



- الكراث: هو غني بالبيتا كاروتين، وفيتامينات (بي9، وسي، وإي)، ويعد مثالياً لمحاربة شيخوخة الجلد.



- الكركم: من التوابل المتعددة الفوائد، ويفضل استخدامه في جميع الوجبات اليومية، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المضادة للأكسدة، التي تساعد على تدمير "الجذور الحرة".



- الماكريل: يلعب سمك الماكريل الغني بأوميغا 3، دوراً مهماً في الحفاظ على مرونة الجلد.



- البروكلي: يحتوي على العناصر الغذائية الوقائية، مثل: فيتامين (سي)، والكاروتينات، وحمض الفوليك، وهو مزيج رائع لحماية البشرة.



- السبانخ: من الأطعمة الغنية باللوتي والزياكسانتين، وهما من العناصر الغذائية المضادة للأكسدة، كما هي الحال بالنسبة للخضروات الورقية الأخرى مثل الخس.



- الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين المضادة للأكسدة، وتحمي هذه المادة أغشية الخلايا والأنسجة من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.



- الزبادي: من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، التي تحارب "الجذور الحرة".

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