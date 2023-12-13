أغرب اتجاهات الجمال لعام 2023

الوكيل الإخباري - تتجدد صيحات الجمال واتجاهاته بشكل متكرر في كل عام، وعادة ما تظهر بعض الصيحات الغريبة في هذا المجال باستمرار.



فيما يلي بعض اتجاهات الجمال الأكثر غرابة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، خاصة في عام 2023 :

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أكياس العين المزيفة

في بعض الدول الآسيوية، مثل كوريا والصين، يعتبر وجود أكياس منتفخة تحت العين علامة على الشباب والجاذبية، ويستخدم بعض الأشخاص المكياج أو الملصقات أو حتى الجراحة لخلق الوهم بوجود أكياس تحت العينين.



علاج الوجه بالحلزون

يكون مخاط الحلزون غنياً بالبروتينات ومضادات الأكسدة وحمض الهيالورونيك، التي لها فوائد مضادة للشيخوخة ومرطبة للبشرة، لهذا تقدم بعض المنتجعات الصحية علاجات للوجه بالحلزون، حيث تزحف القواقع الحية على الوجه وتترك وراءها مادة لزجة.



تبييض الحواجب أو مسحها

يمكن أن يمنح تشقير الحاجبين مظهراً ملفتاً ومثيراً، أو يجعل المرأة تبدو وكأنها كائن فضائي. وقد قام بعض المشاهير، مثل كيم كارداشيان، وكاتي بيري، ومايلي سايرس، بتجربة هذا الاتجاه، الذي يتضمن استخدام مواد التبييض أو المكياج لتفتيح أو مسح الحواجب.



الشعر المتعرج

لماذا لا يكون الشعر متعرجاً بدلاً من فرقه في خط مستقيم؟ تعود هذه الصيحة التي كانت رائجة في التسعينات من جديد، كما رأينا على المشاهير مثل زندايا وبيلا حديد وسيلينا غوميز، ويمكن للجزء المتعرج أن يضيف بعض الملمس والحجم للشعر، وكذلك إخفاء أي جذور دهنية.



المكياج المعتمد على الغذاء

انتشر هذا الاتجاه المتمثل في اعتماد موضوع المكياج على عناصر غذائية، مثل مكياج فتاة الفراولة، ومكياج فتاة اللاتيه ومكياج فتاة الطماطم على تيك توك هذا العام. وتشير الأطعمة المختلفة إلى لون أو مظهر المكياج وقد قام المشاهير مثل هايلي بيبر بنشره.



أظافر البط

أظافر البط، المعروفة أيضاً باسم الأظافر المتوهجة، هي نوع من فن الأظافر الذي يتضمن تشكيل الأظافر بشكل عريض ومسطح يشبه منقار البط، ويحب بعض الأشخاص هذا الأسلوب، لأنه يتيح لهم مساحة أكبر للإبداع والديكور، وفي الوقت نفسه يجده آخرون غير جذاب وغير عملي وغير صحي للأظافر.



جواهر الأسنان

أحجار الأسنان عبارة عن بلورات صغيرة أو جواهر أو قطع معدنية يتم لصقها على الأسنان باستخدام غراء الأسنان، ويمكن أن تضيف بعض التألق والشخصية إلى الابتسامة، وهي غير ضارة نسبياً إذا تم إجراؤها بواسطة متخصص. ولكنها يمكن أن تسبب أيضاً تلف الأسنان أو العدوى أو الاختناق إذا سقطت.



الجلد السحابي

الجلد السحابي هو اتجاه للعناية بالبشرة يهدف إلى الحصول على بشرة ناعمة وملساء ومشرقة تشبه السحابة، ويختلف الجلد السحابي عن الجلد الزجاجي، الذي يتعلق أكثر بالحصول على بشرة صافية ولامعة.



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