أيهما أكثر فعالية؟ كريم الريتينول أو السيروم؟

الوكيل الاخباري - من أجل العناية بالبشرة والحصول على توهجٍ فإنه رائع لا يوجد شيء مثل الذهب السائل، وهو مكون سحري يعتني بجميع عيوبك، ولكن من الصعب الحصول عليه، إلا أن هناك شيء قريب منه وهو الريتينول.



وفي السنوات الأخيرة، كثُرت الأحاديث حول الريتينول، إذ تم الترويج له على أنه يقدم قائمة طويلة من الفوائد، بما في ذلك سرعة دوران خلايا الجلد، ويكافح الشيخوخة، ويساعد في تفتيح البشرة، وإنتاج الكولاجين السريع، وتقليل حب الشباب.



و الريتينول هو نوع من مشتقات الريتينويد أو فيتامين أ المتاح بدون وصفة طبية، وهو عنصر رئيسي عندما يتعلق الأمر بشيخوخة الجلد وله دعم علمي يساعد على تعزيز الكولاجين وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع البنية.



وبسبب هذه الفوائد الكثيرة والمزايا العديدة التي يتمتع بها الريتينول، فمن الطبيعي أن تحتوي العديد من منتجات البشرة عليه، ونظرًا لذلك يأتي السؤال الأهم من يملك الفعالية الأكبر الكريم أو السيروم؟















كريم الريتينول مقابل السيروم: هل أحدهما أفضل من الآخر؟

اضافة اعلان



يعتبر الريتينول مكونًا قويًا بغض النظر عن المنتج الموجود فيه، ولكن تحتوي الأمصال على تركيز أكثر من الريتينول، في حين أن الكريمات أفضل لأنها «تخلق في الواقع حاجزًا للجلد يمنع فقدان الرطوبة».



الآن، ماذا يعني هذا؟



نظرًا لأن مصل الريتينول يحتوي على تركيزات أعلى من المكون، فقد يكون الخيار «الأفضل» في حال كنتِ ترغبين في تعظيم الفوائد، ولكن عليكِ الانتباه منه لأنه يخترق الجلد بشكل أسرع وأسهل، مما يعني أنكِ قد تواجهين المزيد من الاحمرار والتقشير، كما أن عليكِ البدء بنسبة قليلة ومن ثم زيادتها تدريجياً حتى تتعود بشرتكِ عليه.



وبغض النظر عمّا إذا كنتِ تستخدمين كريمًا أو مصلًا، فإنه يجب استخدام الريتينول بحذر، إذ يوصي الخبراء بالقيام ببعض الحيل مثل وضعه لوقتٍ قصير، على سبيل المثال وضعه على العشاء والاغتسال في وقت النوم، ووضع مرطب ليلي غير كوميدوغينيك، والبدء في الاستخدام من ليلة إلى ليلتين أسبوعيًا وزيادته تدريجيًا.





اختيار الريتينول على أساس نوع بشرتك



يعتمد اختيار منتج الريتينول أيضًا على نوع بشرتك، إذ أن المواد الهلامية والبخاخات «تجف أكثر»، في حين أن المستحضرات والأمصال والكريمات «أكثر ترطيبًا».



وفي حال كانت بشرتكِ دهنية، عليكِ استخدام نوع جل أو رذاذ، في حين أن أولئك الذين لديهم بشرة مختلطة قد يفضلون استخدام غسول أو مصل أكثر، وعلى الجانب الآخر، فإن الكريمات هي الأفضل لمن لديهم بشرة جافة.

ويمكن أن يكون المناخ عاملاً حاسمًا في اختيارك لمنتج الريتينول أيضًا، فقد تحتاجين إلى كريم في البرد وشيءٍ أخف في الطقس الدافئ الرطب.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج