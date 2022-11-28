إليكِ الترتيب الصحيح لتطبيق منتجات العناية بالبشرة في الصباح والمساء

الوكيل الإخباري - إنّ اتّباع الترتيب الخاطئ لوضع مستحضرات العناية قد يُبطل مفعول كل منها، فتحصلين على نتيجةٍ خجولة أو أحياناً سلبيّة بالرغم من أنّكِ تقومين بكل خطوات روتين العناية بالبشرة. إليكِ القاعدة المثلى للاعتناء بالبشرة سواء في المساء أو في الصباح لتحصلي على نتيجة تبرز جمالكِ في غضون أسابيع.



الترتيب الصحيح لتطبيق منتجات العناية بالبشرة

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الترتيب الصحيح لتطبيق منتجات العناية بالبشرة في الصباح



1- غسول الوجه



من المهمّ جداً أن تستخدمي غسول الوجه أوّلاً في الصباح للتخلّص من كل الملوّثات التي لامست بشرتكِ أثناء النوم، خصوصاً أن غطاء الوسادة على سبيل المثال يحمل البكتيريا التي تخترق مسام الوجه. من هنا، اختاري المنظف المناسب لنوع بشرتكِ حتى تستفيدي من خصائصه أكثر فأكثر.





2- التونر

الوقت الأمثل لتطبيق التونر هو بعد غسل وجهكِ. يعمل هذا المنتج السائل على تخليص بشرتكِ من أيّة زيوت إضافية على الوجه، كما يساعد في تصغير حجم المسامات وترطيب الوجه على حد سواء. طبعاً، لتحصلي على النتيجة المرجوّة، من المفضّل أن تستخدمي التونر الأنسب لنوع بشرتكِ:



إذا كنتِ صاحبة بشرة جافة، فالجئي إلى تونر يحتوي على مادة الجلسرين أو مادة الهيالورونيك التي تعيد الترطيب إلى بشرتكِ.

و إذا كنتِ صاحبة بشرة دهنية، فاستخدمي التونر الذي يحتوي على مكوّنات تحدّ من إفراز الزيوت مثل الجليكوليك وحمض الساليسيليك.



اما إذا كنتِ صاحبة بشرة مختلطة، فالجئي إلى تونر يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وخالية من الزيوت والكحول.

إذا كنتِ صاحبة بشرة حساسة، فاستخدمي تونر يحتوي على مكوّنات تهدّئ البشرة مثل الألوفيرا.

3- المستحضرات المعالجة



إن كنتِ تعانين من مشاكل جلديّة تعكّر صفو بشرتكِ مثل البثور وحبّ الشباب، وتستخدمين مستحضرات خاصّة لمعالجتها، فعليكِ تطبيقها كخطوة ثالثة ضمن روتينكِ الصباحي.



4- السيروم



يعمل السيروم على حماية بشرتكِ، تجديد خلاياها وترطيبها. كما يساعد في إنتاج الكولاجين وتزويد الوجه بكل العناصر الغذائية الذي يحتاجها، ليمنحه ملمساً ناعماً. حتى السيروم عليكِ أن تختاري المنتج المناسب لنوع بشرتكِ لتحصلي على النتيجة المرجوّة ومعالجة المشكلة التي تواجه وجهكِ:



إن كنتِ صاحبة بشرة جافة، ابحثي عن سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك Hyaluronic Acid.



و إن كنتِ صاحبة بشرة دهنية، الجئي إلى سيروم ذو تركيبة مطفيّة أو Matte أو يحتوي على حمض الجليكوليك.







اما اذا كنتِ صاحبة بشرة حساسة، استخدمي سيروم يهدّئ البشرة، وابتعدي عن المنتج الذي يحتوي على العطور الصناعيّة، المواد الكيميائيّة والسولفات.



و إن كنتِ صاحبة بشرة مختلطة، الجئي إلى سيروم خال من الزيوت وذي تركيبة تحتوي على المياه بشكل أساسي.

5- كريم العيون



المنطقة المحيطة بالعينين حسّاسة وتتطلّب عناية خاصّة مختلفة عن باقي الوجه. لذلك استخدمي كريم العيون الذي يساعدكِ في التخلّص من مشاكل عدّة قد تعانين منها، مثل انتفاخ العين، التجاعيد والجفاف. طبعاً إن كريم العيون الذي يطبّق عند الصباح مختلف عن ذلك المنتج الذي يستخدم عند المساء، لأن بشرة عينيكِ بحاجة إلى الترطيب وحمايتها من العوامل الخارجية الملوّثة. لذلك من الضروري استخدام تلك المستحضرات الغنية بمؤشر الحماية من الشمس SPF أو التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

من جهة أخرى، إن كريم العينين المستخدم في الصباح، غالباً ما يحتوي على مواد تخلّصكِ من الإنتفاخ فور الإستيقاظ، مثل الكافيين، البابونج أو الخيار. من جهة أخرى، هذه العناصر قد تسبّب جفافاً عند منطقة العين، في حال طُبقت عند المساء، لأنّها تجرّد البشرة من المياه.





6- كريم المرطب



سادساً، يأتي دور كريم المرطب. خطوة لا غنى عنها بغضّ النظر عن نوعيّة بشرتكِ. الجئي إلى المستحضر الذي يحتوي على الريتينول بهدف إعادة الشباب إلى وجهكِ، وإلى المنتج الغني بمؤشر حماية لتحمي بشرتكِ من أشعة الشمس.





7- واقي الشمس



الخطوة الأخيرة والأهم لحماية بشرتكِ من الأشعة ما فوق البنفسجيّة ومحاربة ظهور البقع الداكنة والتصبّغات. طبّقيه حتّى وإن كان كريم المرطب يحتوي على مؤشر حماية. طبعاً اختاري المنتج الذي يتلاءم مع بشرتكِ سواء كانت دهنية، حساسة، مختلطة أم حتى جافة.



الترتيب الصحيح لتطبيق منتجات العناية بالبشرة في المساء

1- مزيل المكياج



أوّلاً قبل أي شي، عليكِ أن تزيلي المكياج عن وجهكِ، للتخلّص من كل رواسب مستحضرات التجميل. إن بقايا المكياج تسد المسام مع مرور الوقت، فتظهر بالتالي الرؤوس السوداء والبثور.



2- غسول الوجه



الآن حان وقت تنظيف بشرتكِ من العمق باستخدام غسول الوجه المناسب لنوع بشرتكِ، تماماً كما فعلتِ في الصباح. هذه الطريقة ستخلّصكِ من بقايا المكياج بشكل نهائي.



3- التونر



استخدمي التونر في المساء أيضاً من أجل المحافظة على توازن حموضة البشرة Ph، ونسبة الرطوبة خلال ساعات الليل.



4- المستحضرات المعالجة



طبعاً عليكِ استخدام مستحضرات معالجة في حال كنتِ تعانين من مشاكل جلديّة مثل البثور وحب الشباب.



5- السيروم



استخدمي السيروم الخاصّ بكِ والذي تختارينه وفقاً لمشكلة تعانين منها. ضعي منه على أصابعكِ بحجم حبّة الحمص وطبّقيه على وجهكِ ورقبتكِ مع القليل من التدليك.



6- كريم العيون



إن كنتِ تظنين أن كريم العيون مخصّص للصباح فحسب، فأنتِ مخطئة للغاية. عليكِ تطبيق هذا المنتج أيضاً في المساء نظراً لقدرته على تغذية بشرة عينيكِ خلال ساعات الليل. استخدمي المستحضر الذي يحتوي على عناصر تحارب الخطوط الرفيعة حول العين وتعمل على شدّها ورفعها. بعض المستحضرات مكوّنة من مواد تساعد في تجديد الخلايا أثناء النوم، مثل الألفا هيدروكسيد، الريتينول، الببتيدات أو الفيتامين C.

تُستخدم هذه المستحضرات في الليل لتحصلي على نتيجة مرجوّة، لأنّ بشرتكِ قادرة على امتصاص هذه المكوّنات الغذائية في هذا الوقت بالتحديد. إضافة إلى ذلك، بشرتكِ أثناء الليل لن تتنافس مع مستحضرات أخرى كالمكياج لمحاربة أشعّة الشمس، التلوّث وغيرها من العناصر البيئية الضارة خلال النهار.



7- كريم المرطب الليلي



إذا كنتِ تكتفي بتطبيق الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة في الصباح وخلال النهار فقط، فأنتِ تقترفين جريمة بحقّ جمالكِ! من المهمّ جدّاً تطبيق كريم مرطب ليلي يعالج البشرة من العمق ويحافظ على شبابها، فلمَ لا تستفدين من ساعات الليل أيضاً؟! احرصي على استخدام كريم ليلي قبل النوم، وكوني واثقة أنكِ ستنعمين حتماً ببشرة رطبة، ناعمة، صحّية وخالية من الشوائب عند الصباح.

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