لا للشيخوخة المبكرة.. نصائح ذهبية من خبيرة تغذية لبشرة أصغر سنا

الوكيل الإخباري- قالت الدكتورة منة السيد، استشاري التغذية العلاجية، إن انخفاض الكولاجين مع العمر يؤدي لظهور التجاعيد، ويمكن تعويضه بتناول أطعمة مثل شوربة النخاع.

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كما أوصت باستخدام مشتقات فيتامين A لأنها تحفز تجديد الخلايا، وبتناول مضادات الأكسدة لحماية البشرة من الشوارد الحرة الناتجة عن التوتر وسوء التغذية.



أفضل المصادر الطبيعية لمضادات الأكسدة:

الشاي الأخضر

المورينجا



واختتمت بنصيحة: مارسي الرياضة وقللي التوتر، فهما عاملان مهمان لتأخير الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة.