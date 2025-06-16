لا للشيخوخة المبكرة.. نصائح ذهبية من خبيرة تغذية لبشرة أصغر سنا

كما أوصت باستخدام مشتقات فيتامين A لأنها تحفز تجديد الخلايا، وبتناول مضادات الأكسدة لحماية البشرة من الشوارد الحرة الناتجة عن التوتر وسوء التغذية.
أفضل المصادر الطبيعية لمضادات الأكسدة:
الشاي الأخضر
المورينجا
واختتمت بنصيحة: مارسي الرياضة وقللي التوتر، فهما عاملان مهمان لتأخير الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة.
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