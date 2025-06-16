الإثنين 2025-06-16 09:43 ص
 

لا للشيخوخة المبكرة.. نصائح ذهبية من خبيرة تغذية لبشرة أصغر سنا

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تعبيرية
 
الإثنين، 16-06-2025 09:32 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الدكتورة منة السيد، استشاري التغذية العلاجية، إن انخفاض الكولاجين مع العمر يؤدي لظهور التجاعيد، ويمكن تعويضه بتناول أطعمة مثل شوربة النخاع.

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كما أوصت باستخدام مشتقات فيتامين A لأنها تحفز تجديد الخلايا، وبتناول مضادات الأكسدة لحماية البشرة من الشوارد الحرة الناتجة عن التوتر وسوء التغذية.


أفضل المصادر الطبيعية لمضادات الأكسدة:
الشاي الأخضر
المورينجا


واختتمت بنصيحة: مارسي الرياضة وقللي التوتر، فهما عاملان مهمان لتأخير الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة.

 

الكونسلتو 

 
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