الوكيل الإخباري - إما أن ترمي الليفة الآن أو أن تستخدميها صح لتفادي أضرارها الكارثية! نعم الأمر بهذه الجديّة، لأن الليفة هي الملجأ الأول للبكتيريا والفطريات، ممّا قد يضرّ ببشرتكِ وذلك بحسب الدراسات.

اضافة اعلان

أما إن كنتِ ترغبين باستخدام الليفة، فعليكِ استخدامها صحّ! كيف؟





هناك عدد من الخطوات التي عليكِ اتباعها من أجل تجنب أضرارها، تابعي المقال لمعرفة كل التفاصيل.



لماذا عليكِ التوقف عن استخدام الليفة؟



الليفة تشكّل الملجأ الأكثر شيوعاً للبكتيريا والفطريات، أعداء صحّة بشرتكِ. غالباً ما تتركين الليفة بعد الاستحمام مبلّلة في الحمّام؛ رطوبة هذا المكان والمياه التي امتصّتها الليفة يشكّلان أكبر خطر لتكاثر الجراثيم. هذا بالإضافة إلى أنّ المادة التي صنعت بها الليفة قد تسبّب تقشير مبالغ به للبشرة وبالتالي ستصبح عرضة للالتهابات.





استبدلي الليفة بـ...:



الليفة ليست الطريقة الوحيدة لتنظيف جسمك أثناء الاستحمام. إذا كنتِ ترغبين في تجنب خطر التلوث البكتيري تماماً، يمكنكِ اللجوء إلى هذه الوسائل البديلة:



منشفة: إن كنتِ ترغبين بالتخلص من الليفة، جرّبي المنشفة لأنها تتميز بتأثير تقشير لطيف على البشرة ويمكن أن تنشر الصابون بسهولة كبيرة.



ليفة استحمام من السيليكون: هذه الليفة المصنوعة من السيليكون ناعمة جداً على البشرة، وسهلة الإستخدام إذ أنها تأتي على شكل فرشاة. كذلك، نسبة تجمّع البكتيريا عليها أقل بكثير (لكن طبعاً عليكِ تنظيفها أيضاً)



الصابونة: يمكنكِ أيضاً الإستغناء عن الليفة نهائياً واستخدام الصابونة بشكل مباشر على بشرتكِ.



طريقة استخدام الليفة بطريقة صحيحة



يومياً عند استخدامها تأكّدي أنها جفّت تماماً.



احرصي على تنظيفها بالمياه والصابون جيداً مرة في الأسبوع، ومن ثم تجفيفها جيداً.



لا تستخدميها على وجهكِ بتاتاً لأنها تحتوي على الكثير من الجراثيم والميكروبات، خاصّةً أنه يتم تمريرها في المناطق الحساسة وتحت الإبط.



تجنبي تمرير الليفة على الأماكن التي أزلتي منها الشعر، لأن الجلد في هذه الأماكن يكون رقيق جداً و ذات مسامات مفتوحة. أما الليفة فتكون مليئة بالبكتيريا والفطريات، الأمر الذي يعرّضها للالتهابات.



بدّلي ليفتكِ الصغيرة كل شهر، أما ليفتكِ الكبيرة والـFluffy فعليكِ تبديلها كل شهرين.



كيفية تنظيف الليفة



كل أسبوع، احرصي على تنظيف الليفة بهذه الطريقة:



في وعاء يحتوي على محلول مبيض مخفف ضعي الليفة.



اتركيها لمدة 5 دقائق.



اشطفي الليفة جيداً ثم ضعيها في الهواء الطلق، تحت الشمس مثلاً، بعيدة عن كلّ ما يمكن أن ينقل الجراثيم.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



جمالك