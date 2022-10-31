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الإثنين، 31-10-2022 04:03 م

5 زيوت طبّقيها قبل النوم لتستيقظي أجمل كل صباح

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الوكيل الإخباري - الزيوت الطبيعيّة تُعتبر حتماً من أهمّ المكوّنات التي تعالج مختلف المشاكل الجماليّة من البشرة، الشعر وحتّى الأظافر. هذه الزيوت تختلف وتتعدّد، لكن ممّا لا شكّ فيه أنّ هنالك بعض الزيوت التي تعتبر أفضل من غيرها بحسب كلّ مشكلة جماليّة.

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لذا في ما يلي جمعنا لك 5 زيوت طبّقيها قبل النوم وستعمل بفعاليّة لتستيقظي أجمل كلّ صباح. 

 



زيت اللوز لمكافحة التجاعيد والهالات السوداء 


دلّكي القليل من زيت اللوز حول العينين قبل النوم مع تدليكهما من الخارج الى الداخل واتركيه حتى الصباح ليتغلغل حتّى الأعماق ويعالج المشكلة.

 


الإنتفاخ تحت العينين ينجم عن نقص معدّل المياه في البشرة، ويشتهر زيت اللوز الحلو بفعاليّته في مساعدة البشرة على تعويض هذا النقص وخلق توازن في كمية المياه فيها. لذلك، يساهم هذا المكوّن الطبيعيّ على التخلّص من انتفاخ العينين. كما يساعد زيت اللوز في ترطيب البشرة ويخلّصها من علامات الشيخوخة والتجاعيد. 

 


زيت الخروع لزيادة كثافة الحاجبين 


طبّقي زيت الخروع على حاجبيك ليلاً واتركيه حتى الصباح لتمتصّ الشعيرات الزيت وبالتالي زيادة كثافتها. كما سيسرّع زيت الخروع عمليّة نموّ شعيرات جديدة.


زيت الخروع معروف بقدرته على علاج تساقط الشعر أو ترققه وذلك ينطبق أيضاً على شعيرات الحاجبين. يحفز زيت الخروع نمو الشعر ويمكن استخدامه كزيت لتكثيف شعيرات الحاجبين وذلك لسماكة الزيت.

 

كما يساعد على زيادة تدفق الدورة الدموية، مما يساعد على تحفيز تدفق الدم الى بصيلات شعر الحاجبين وزيادة تغذية جذور الشعر بشكل صحيح. الأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 6، الفيتامين E، البروتينات والمواد المغذية الأخرى في زيت الخروع تساعد الشعيرات على الاحتفاظ بالرطوبة. 

 


زيت جوز الهند لتقوية الاظافر 


دلّكي محيط الأظافر بزيت جوز الهند الذي يعمل على ترطيبها وتقويتها خلال الليل. مكوّنات هذا الزيت ستتغلغل داخل بشرتكِ لتمتصّها وتتغذّى بكلّ العناصر الغذائية التي يحتاجها الظفر.

 

يمكنك تطبيق كميّة صغيرة من زيت جوز الهند على يديك أيضاً لترطيبها وجعلها ناعمة مع حلول الصباح.

 

بالإضافة الى منافعه على اليدين يتميّز جوز الهند بمنافعه الكثيرة على الشعر كما منافعه الكثيرة على البشرة. 

 


زيت الزيتون لتنعيم القدمين والقضاء على تشقّقاتهما


تركيبة زيت الزيتون الغنيّة بالأوميغا 3 والحمضيات الأساسية للبشرة تجعل منه العلاج الشافي لجفاف القدمين.

 

طبّقي كميّة جيّدة من زيت الزيتون على قدميك، يمكنك تدليك هذه المنطقة لتمتص القدمان الزيت بسرعة أكبر.

 

لا تغسلي قدميك قبل حلول الصباح لتستيقظي بقدمين ناعمتين وخاليتين من التشققات.

 

 


زيت الأفوكادو لمنع تقصّف الشعر وتكسّره


زيت الأفوكادو من الزيوت الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، الفيتامينات والخصائص المضادة للإلتهابات.

 

يحافظ زيت الأفوكادو على شعرك من التكسر، ويحميه من التلف الناتج عن أشعة الشمس والتلوث، ويعمل على فك خصلات الشعر بسلاسة.

 

دلّكي فروة رأسك ليلاً بزيت الأفوكادو واغسلي شعرك في الصباح وستلاحظين زيادة نعومة شعرك فوراً. 

 

 

 

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