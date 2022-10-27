هكذا يمكنكِ تحضير سيروم فيتامين سي في المنزل لبشرة شابة ونضرة

الوكيل الإخباري - بشهادة كل مَن جرّبت سيروم فيتامين سي، فهو مثالي للبشرة ويمنحها العديد من الفوائد، مما يجعلها نضرة، شابة وصحية، لأنه يعزز الكولاجين في البشرة ويعمل على تغذيتها. من هنا، وجدنا لكِ سرّ تحضير سيروم فيتامين سي. كل التفاصيل حول فوائده للبشرة، طرق تحضيره وتطبيقه تجدينها في ما يلي.

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فوائد سيروم فيتامين سي







يغذّي البشرة ويحميها من العوامل الخارجية.



يحمي البشرة من ظهور البثور، الرؤوس السوداء وغيرها.



يعمل على ترطيب البشرة من العمق، كما يعزز مرونة البشرة.



يساعد في جعل البشرة تبدو نضرة ومتوهّجة.



يعمل على توحيد لون البشرة، وذلك من خلال إبطاء عملية إنتاج الميلانين، وهي المادة المسؤولة عن منح الجلد لوناً داكناً.



يعزّز الكولاجين في البشرة، ما يخفّف من حدّة التجاعيد والخطوط الرفيعة.

يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، كالتصبغات والتجاعيد.

طرق عمل سيروم فيتامين سي في المنزل



- الطريقة الأولى لعمل سيروم فيتامين سي



أحضري ليمونة وقومي بتقشيرها.



جففي قشر الليمون لمدة يوم كامل تحت أشعة الشمس.



ضعي ملعقتين من ماء الورد على قشر الليمون.



أضيفي إلى المزيج كبسولة من فيتامين E.



بواسطة الخلاط الكهربائي، امزجي كل المكوّنات.



صفّي الخليط قبل استخدامه للبشرة.



- الطريقة الثانية لعمل سيروم فيتامين سي



امزجي كبسولتين من فيتامين سي مع ملعقة من الجليسرين وملعقتين من ماء الورد.

أضيفي كبسولة من فيتامين E وملعقة من جل الوفيرا.



امزجي كل المكوّنات جيداً وضعي المزيج في زجاجة مخصصة للسيروم.



طريقة تطبيق سيروم فيتامين سي على البشرة



تنظيف البشرة جيداً و إزالة المكياج في حال وجوده.



تعزيز رطوبة البشرة من خلال وضع ماء دافئة على البشرة وتدليكها بخفة لتعزيز الدورة الدموية فيها.



وضع 5 قطرات من سيروم فيتامين سي على كف اليد.



تطبيق السيروم على الوجه وتدليكه لمدة تتراوح بين 30 و60 ثانية.



الانتظار 10 ثواني قبل تطبيق المرطب. أمّا في حال أردتِ الخروج من المنزل وتطبيق المكياج، فلا تنسي تطبيق واقي شمس بعد المرطب.

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