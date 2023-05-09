استعدّي للتعرّف على فوائد لب الشوفان للبشرة

الوكيل الاخباري - يهمّ المرأة العصرية في أيامنا هذه أن يكون مظهرها الخارجي مرتباً وأنيقاً، من أجل نفسها أولاً وقبل كل شيء. فقد تعلّمنا في السنوات الأخيرة أنّ الرضا عن الذات أساسي، وأنّ السعادة الحقيقة تبدأ من الداخل. ولذلك، ومهما كانت انشغالاتنا كثيرة، نحاول أن نخصّص دائماً وقتاً لأنفسنا. وقد يكون روتين العناية بالبشرة الأهمّ حين يتعلّق الأمر بالعناية الجمالية.



فحين تكون البشرة جميلة وصحية، يصبح المكياج أجمل عليها وتلفت الأنظار إلى إشراقتها الصحية حتّى ولم تُطبّق عليها أي مستحضرات. وصحيح أنّ العناية بالبشرة تقوم على استخدام المنتجات والتركيبات المختلفة من العلامات التجارية والماركات كما وعلى زيارة العيادات التجميلية للحصول على العلاجات بحسب الاحتياجات، إنّما يمكن تعزيزها أيضاً من خلال المكوّنات الطبيعية التي تقدّم لها فوائد كثيرة.



وسواء كانت بشرتك بشرة دهنية أو بشرة جافة أو بشرة مختلطة أو غير ذلك، ستجدين طبعاً مكوّنات طبيعية تلبّي احتياجاتك وتساعدك في علاج مشكلاتك. والمكوّنات الطبيعية لا تشمل فقط الزيوت، مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند، بل عدداً كبيراً من العناصر، منها التي سمعت الكثير عنها ومنها التي لم تعرفي بها حتّى الآن.



واليوم، نتحدّث تحديداً عن فوائد لب الشوفان للبشرة. فهو مكوّن جديد نسبياً لم نسمع الكثير عنه، غير أنّه يقدّم للبشرة عدداً من الفوائد. فهيّا ندخل أكثر في التفاصيل!



في الواقع، يكتسب لب الشوفان شهرة واسعة في عالم العناية بالبشرة بفضل فوائده الكثيرة، وهو يُستخرج من نبات الشوفان. ولا بدّ أن تعلمي أنّه مكوّن غني بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية والفيتامينات، كما ويتمتّع بخصائص مضادة للالتهابات. ولذلك، يفيد البشرة من حيث:



تهدئة البشرة المتهيّجة، مع الإشارة إلى أنّه مناسب للبشرة الحسّاسة أيضاً

الحد من الالتهابات

تعزيز إشراقة البشرة وتألّقها الطبيعي

تنظيف البشرة بشكل طبيعي، وإزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة عليها

التخفيف من مظهر المسام

معالجة بهتان البشرة

تفتيح لون البشرة وتحسين انسجامها

تنعيم ملمس البشرة

المساعدة في تعزيز إنتاج الكولاجين





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