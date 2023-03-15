اعتني بنفسك.. وجبات خفيفة ونمط صحي للحامل

الوكيل الاخباري - يعد الحفاظ على نمط حياة صحي أثناء الحمل أمراً ضرورياً للحمل الناجح الخالي من المخاطر. واتباع نظام غذائي متوازن، والبقاء نشطة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وإدارة الإجهاد، والبقاء رطبة.. كلها عوامل مهمة يمكن أن تضيف إلى الحمل الصحي، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد اختيار الوجبات الخفيفة المناسبة أيضاً في الحفاظ على تغذية النساء الحوامل، ومدهن بالنشاط على مدار اليوم.



نصائح للحفاظ على نمط حياة صحي أثناء الحمل



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سنلقي نظرة على بعض النصائح حول الحفاظ على نمط حياة صحي للنساء الحوامل.



1 . تناول نظام غذائي متوازن



يعد اتباع نظام غذائي متوازن أمراً ضرورياً أثناء الحمل، ويجب أن يشتمل النظام الغذائي على العديد من الفواكه والخضروات والحبوب والبروتين والدهون الصحية. ومن المهم أيضاً تجنب اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيداً والأسماك والبيض والمأكولات البحرية، والحد من تناول الكافيين.



2 . البقاء نشيطة



يمكن أن تساعد التمارين الرياضية أثناء الحمل في الحفاظ على وزن صحي، وتقليل خطر حدوث مضاعفات، وتعزيز الحمل الصحي. التحدث إلى طبيبكِ حول أفضل روتين تمرين مهم جداً أيضاً.



3 . قسط كافٍ من النوم



النوم ضروري أثناء الحمل، ومن المهم الحصول على قسط كافٍ من الراحة. ويجب أن تهدف الأم إلى النوم لمدة تراوح بين 7 و8 ساعات في الليلة، وأخذ قيلولة خلال النهار إذا لزم الأمر.



4 . إدارة الإجهاد



يمكن أن يكون الحمل مرهقاً، لذلك من المهم إيجاد طرق صحية لإدارة الإجهاد. ويمكن أن تساعد ممارسة اليوغا أو تمارين التنفس العميق في إدارة الإجهاد.



5 . البقاء رطبة



البقاء رطبة أمر ضروري أثناء الحمل، ويمكن أن يساعد شرب الماء في منع الإمساك والتورم والمضاعفات الأخرى. ويفضل أن تشربي ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً.





وجبات خفيفة للطاقة للنساء الحوامل



في ما يلي بعض الوجبات الخفيفة، الموصى بها لتعزيز الطاقة للنساء الحوامل.



1 . فاكهة طازجة



الفاكهة الطازجة هي وجبة خفيفة رائعة لتعزيز الطاقة للنساء الحوامل. ومن السهل تناول الفواكه، مثل: التفاح والموز والبرتقال أثناء التنقل، ويمكن أن توفر دفعة سريعة للطاقة.



2 . زبادي مع الفاكهة



يحتوي الزبادي العادي على البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى البروبيوتيك الذي يمكن أن يحمي من الإمساك المرتبط بالحمل. وستوفر لكِ الخيارات البسيطة على النكهة الكثير من السكر المضاف؛ بدلاً من ذلك أضيفي جرعة صحية من الحلاوة، مع الفواكه الطازجة، مثل: التوت أو المانجو المفروم أو التفاح المقطع.



3 . عصير الفاكهة مع الحليب



من السهل ارتشاف كمية بسيطة من العصير المكون من الفاكهة الجافة أو المحمصة والمخفوقة بالموز والحليب عندما تشعرين بالغثيان.



4 . الحبوب الكاملة مع الحليب



ستحصلين على الكالسيوم بالإضافة إلى البروتين في كوب من الحليب قليل الدسم مع الحبوب الكاملة.



5. الحمص والخضروات



الحمص والخضروات وجبات خفيفة رائعة للنساء الحوامل، فالحمص غني بالبروتين والدهون الصحية، في حين أن الخضروات منخفضة السعرات الحرارية وعالية الألياف، مهمة للأم والطفل.



6 . المكسرات



حفنة من المكسرات يمكن أن تكون جيدة لكِ، لأنها غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية. وقد تكون المكسرات مجرد وجبة خفيفة مثالية للطبيعة، وكل نوع من المكسرات له فوائده الغذائية الخاصة.

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