البنطال الجيرسي نجم موضة ربيع 2024

الوكيل الإخباري - يمثل البنطال الجيرسي نجم الموضة النسائية في ربيع وصيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة مريحة تغلفها الأناقة.



راحة وأناقة

وأوضحت مجلة “Instyle” أن البنطال الجيرسي يمتاز براحة الارتداء، بفضل خامة الجيرسي المطاطة ورباط الوسط والأرجل الواسعة.

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كما يمتاز البنطال الجيرسي بمظهر أنيق بفضل قصته ذات الوسط العالي والأرجل ذات القصة المستقيمة.

تنوع إمكانيات التنسيق

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال الجيرسي يمتاز أيضاً بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تيشيرت وحذاء رياضي.



كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق البنطال الجيرسي مع بلوزة وبليزر وحذاء لوفر.

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