الأحد 25-02-2024
الوكيل الاخباري
 

7 شهداء في قصف الاحتلال لحي الزيتون

شهيد وإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي للقرارة

جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى ناصر

الأردنية بالمركز 498 عالمياً بين افضل 500 جامعة على تصنيف "كيو إس" لعام 2024

الصفدي: مستمرون بالضغط لإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى غزة

حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره بقصف إسرائيلي

الهاشمية تعلن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا

صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى

قناة فلسطينية: الاشتباكات بحي الزيتون من أعنف المعارك في القطاع

ايران تدين الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن

الأحد، 25-02-2024 01:46 م

البنطال الجيرسي نجم موضة ربيع 2024

362


الوكيل الإخباري - يمثل البنطال الجيرسي نجم الموضة النسائية في ربيع وصيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة مريحة تغلفها الأناقة.

راحة وأناقة
وأوضحت مجلة “Instyle” أن البنطال الجيرسي يمتاز براحة الارتداء، بفضل خامة الجيرسي المطاطة ورباط الوسط والأرجل الواسعة.

اضافة اعلان


كما يمتاز البنطال الجيرسي بمظهر أنيق بفضل قصته ذات الوسط العالي والأرجل ذات القصة المستقيمة.

 

تنوع إمكانيات التنسيق
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال الجيرسي يمتاز أيضاً بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تيشيرت وحذاء رياضي.


كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق البنطال الجيرسي مع بلوزة وبليزر وحذاء لوفر.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cada9a149ebedb00e4ea1386c20c3428dc3ed224

ما هي مزايا تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية؟

JEANSS

جينز 'القصة المستقيمة' نجم موضة 2024

20241262049266215M

خبيرة: أخطاء مكياج شائعة قد تزيد من شيخوخة وجهك

77ه7ه7ه

الجاكيت بالفرو الاصطناعي يسطع هذا الشتاء

351

زيت الجزر.. ينبوع جمال البشرة والشعر

كل-ما-ترغبين-بمعرفته-حول-مبرد-الأظافر-الكهربائي

تعرفي على مزايا مبرد الأظافر الكهربائي