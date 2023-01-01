الخمول والتعب والرغبة الشديدة في النوم ... ما علاجها ؟

الوكيل الاخباري - يعتمد علاج الخمول على السبب الكامن وراءه. على سبيل المثال ، قد يصفون مضادات الاكتئاب إذا كان الخمول ناتجًا عن الاكتئاب أو اضطراب آخر في الصحة العقلية. لذا يمكنك ممارسة العادات الصحية في المنزل لتقليل التعب المرتبط بالخمول. و تشمل:



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شرب الماء



النصيحة الأهم من الأطباء لعلاج الخمول والتعب هي شرب الماء:



3.7 لترات في اليوم للرجال منها حوالي 3 لترات (حوالي 13 كوب) على شكل مشروبات



2.7 لتر في اليوم للسيدات منها حوالي 2.2 لتر (حوالي 9 أكواب) على شكل مشروبات



تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة الكاملة



هناك العديد من الطرق لاتباع نظام غذائي صحي ، ولا يوجد نظامان غذائيان متماثلان تمامًا. ومع ذلك ، فإن أكثر الأنظمة الغذائية الصحية نجاحًا وطويلة الأمد تشترك في شيء واحد على الأقل: إنها غنية بالأطعمة الكاملة. الأطعمة الكاملة هي تلك التي تمت معالجتها بأدنى حد ، مثل:



الفاكهة، الخضروات، البقوليات، كل الحبوب، المكسرات والبذور، البيض ومنتجات الألبان، بروتينات حيوانية طازجة.





النوم هو أساس الصحة الجيدة



النوم أكثر من مجرد وقت للراحة لجسدك وعقلك. في الواقع ، أثناء نومك ، يظل جسمك نشيطًا. خلال هذا الوقت ، يعيد جسمك بناء العضلات التي أرهقتها أثناء النهار ويزيل السموم الموجودة في الدماغ التي تتراكم أثناء استيقاظك. كما أنه ضروري للحفاظ على ذكرياتك سليمة. النوم مهم أيضًا في مساعدتك على تنظيم مشاعرك. يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم لليلة واحدة فقط إلى زيادة استجابتك العاطفية للمشاعر السلبية بنسبة 60٪.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على قدرة جسمك على تنظيم الوظائف الأساسية مثل التحكم في الشهية ، ونظام المناعة ، والتمثيل الغذائي ، ووزن الجسم.





الحد من التوتر والقلق



التوتر والقلق من التجارب الشائعة لكثير من الناس. في الواقع ، يقول ملايين البالغين في الولايات المتحدة إنهم يشعرون بالتوتر أو القلق يوميًا.



كثير من الناس يتعاملون مع التوتر كل يوم. في العمل ، وقضايا الأسرة ، والمخاوف الصحية ، والالتزامات المالية هي أجزاء من الحياة اليومية تساهم بشكل عام في ارتفاع مستويات التوتر. علاوة على ذلك ، فإن عوامل مثل الوراثة ومستوى الدعم الاجتماعي وأسلوب المواجهة ونوع الشخصية تؤثر على تعرض الشخص للتوتر ، مما يعني أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للتوتر من غيرهم.

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