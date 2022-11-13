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الأحد، 13-11-2022 10:54 ص

العدس في تطويل الشعر .. تعرفي على فوائده

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الوكيل الإخباري - نظراً لما يملكه من فيتامينات وحديد وبروتين، يعتبر العدس بديلًا رائعاً لمنتجات العناية بالشعر، خصوصًا لتطويل الشعر.

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فهذه الفيتامينات والمعادن المتنوعة المتوفرة في العدس تساعد على تحسين صحة الشعر، وتعزيز نموه.

 




خلطة العدس الأحمر لتطويل الشعر


المكونات:


كوب من العدس الأحمر


ملعقتان كبيرتان من العسل


ملعقة كبيرة من اللبن الرائب


ملعقة كبيرة زيت اللوز النقي

 



طريقة التحضير والاستخدام:


انقعي العدس في الماء واتركيه ليلة كاملة ثم، أضيفي إليه جميع المكونات و اخلطيهم في الخلاط الكهربائي للحصول على قوام لين.


وزعّي الخليط على شعرك، واتركيه لمدة 30 دقيقة، قبل شطفه بالشامبو والماء.

كرّري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

 



خلطة العدس الأصفر والبرتقال لتطويل الشعر


المكونات:


نصف كوب من العدس الأصفر
ملعقة كبيرة من العسل
كوب من عصير البرتقال

طريقة التحضير والاستخدام:


اسلقي العدس و اطحنيه جيداً، ثم أضيفي إليه جميع المكونات وامزجيهم جيداً للحصول على قوام كريمي. وزّعي الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو والماء.


كرّري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر.

 

 



خلطة العدس وزيت اللوز لتطويل الشعر


المكوّنات:


كوب من العدس
ملعقة كبيرة من العسل
ملعقة كبيرة من اللبن
بضع قطرات من زيت اللوز أو زيت جوز الهند

 


طريقة التحضير والاستخدام:


انقعي العدس في الماء واتركيه ليلة كاملة في صباح اليوم التالي، اضربي العدس في الخلاط الكهربائي وأضيفي إليه المكونات وامزجي جيداً للحصول على مزيج لين ومتجانس.


ثم، وزعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة. بعدها، اشطفي شعرك جيداً بالشامبو والماء.


كرّري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر وحتماً ستحصلين على النتائج المرجوة.

 

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