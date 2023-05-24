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الأربعاء، 24-05-2023 03:38 م

الفيتامين المسؤول عن بياض البشرة فوائده رائعة

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الوكيل الاخباري - تبييض البشرة حلم كل فتاة والحصول على هذه الغاية يتطلب تطبيق بعض المستحضرات والفيتامينات التي تؤدي إلى بشرة بيضاء، فهل تعرفين ما هو الفيتامين المسؤول عن بياض البشرة؟ وكيف يتم استخدام هذه الفيتامينات؟

الفيتامين سي
يعزز فيتامين سي إنتاج الكولاجين في الجلد. الكولاجين هو ألياف بروتينية تمنح بشرتك القوة وتحافظ عليها متماسكة. مع تقدمك في العمر ، يقل إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي. يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس لسنوات أيضًا إلى تكسير هذا البروتين في بشرتك.

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يمكن لفيتامين C المطبق موضعياً أن يزيد من إنتاج هذا البروتين ، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة. كما أنه يخفف بقع التصبغ ويقلل من الاسمرار عن طريق تثبيط إنزيم التيروزيناز المسؤول عن إنتاج الميلانين .


قد يؤدي تناول فيتامين ج عن طريق الفم إلى تعزيز فعالية واقي الشمس. إنه يسرع عملية شفاء الجسم عن طريق تقليل تلف الخلايا.

كيف يفيد فيتامين سي بشرتك؟

يعزز فيتامين سي إنتاج الكولاجين في الجلد. الكولاجين هو ألياف بروتينية تمنح بشرتك القوة وتحافظ عليها متماسكة. مع تقدمك في العمر ، يقل إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي. يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس لسنوات أيضًا إلى تكسير هذا البروتين في بشرتك.


يمكن لفيتامين سي المطبق موضعياً أو ما يسمى السيروم أن يزيد من إنتاج هذا البروتين ، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة. كما أنه يخفف بقع التصبغ ويقلل من الاسمرار عن طريق تثبيط إنزيم التيروزيناز المسؤول عن إنتاج الميلانين الصبغة الموجودة في الجلد.


قد يؤدي تناول فيتامين سي عن طريق الفم إلى تعزيز فعالية واقي الشمس. إنه يسرع عملية شفاء الجسم عن طريق تقليل تلف الخلايا.

 

 

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