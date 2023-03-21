اليكِ طرق العناية الصحيحة بالفم والأسنان في رمضان

الوكيل الاخباري - من المهم الحفاظ على صحة الفم والأسنان باستمرار، وتزداد هذه الأهمية في شهر رمضان الفضيل، حيث ينصح الأطباء دائماً بتنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً على الأقل، والأفضل تنظيف الأسنان ثلاث مرات يومياً أو بعد كل وجبة، كما يجب استخدام خيط تنظيف الأسنان مرة يومياً على الأقل.



وكثيرة هي الأسباب التي تحتم علينا جميعاً المحافظة على تنظيف أسناننا، من أبرزها: الوقاية من التهاب اللثة، توفير الوقت والمال المبذول لعلاج مشاكل الأسنان، الحصول على نفس منعش، وذلك بالوقاية من تكون البكتيريا المسببة للروائح الكريهة، والإقلال من تكون التصبغات الخارجية على أسطح الأسنان.

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ومن المهم جداً الحرص على تنظيف الأسنان مرتين في اليوم، ولمدة دقيقتين في كل مرة، ويستحسن استخدام خيط الأسنان للوصول إلى المناطق التي لا تصلها فرشاة الأسنان، ومن الضروري استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة الفلورايد لتعزيز صحة الفم.









ومن الأمور الواجب اتباعها أيضاً للحفاظ على صحة الفم والأسنان، شرب الماء بكميات كافية، وتناول الأطعمة التي تعزز صحة الفم والأسنان، مثل: منتجات الألبان، والبيض، والبقوليات، والتقليل من تناول السكريات والحلويات في فترة الإفطار واستبدالها بالفواكه، وتجنب تناول المشروبات الغازية، والتقليل من الشاي، والقهوة، ومن أهم الأمور التي يمكن التعود عليها خلال ثلاثين يوماً من الصيام، الإقلاع عن التدخين بصورة نهائية.



كما يمكن خلال نهار الصائم، استخدام "المسواك" لوجود الفلورايد فيه بشكل طبيعي وهو مهم لصحة الأسنان، ويعتبر بديلاً طبيعياً للمعجون وآمناً خلال الصيام، كما يمكن بعد تناول الإفطار مضغ اللبان الخالي من السكر.



ويتسبب إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، بعواقب صحية صعبة، منها تراكم طبقة البلاك على أسطح الأسنان، ما يؤدي إلى زيادة البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان والتهابات اللثة، حيث تقوم البكتيريا بإنتاج أحماض تهاجم الأسنان وتؤدي إلى تكسرها وحدوث التسوس.