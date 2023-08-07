انتبهي.. أمور عليكِ تجنبها بعد الإجراءات التجميلية

الوكيل الاخباري - الجمال، والمظهر الأنيق، هما ما يسعى إليه الكثير من النساء والرجال في جميع أنحاء العالم، ومن أجل الحفاظ على مظهر جذاب، يلجأ العديد منهم إلى الإجراءات التجميلية، لكن هذه العمليات أو الإجراءات تحتاج إلى اتباع بعض النصائح لتجنب أي مضاعفات لاحقة. فما تلك المضاعفات؟ وكيف يمكن الحفاظ على مظهر جذاب لأطول فترة ممكنة.



أمور عليكِ تجنبها بعد خضوعك لإجراء تجميلي:



1. استخدام المنتجات المناسبة للعناية بالبشرة:

بعد الإجراءات التجميلية، احرصي على استخدام المنتجات المناسبة للعناية بالبشرة، لكن انتبهي إلى المنتجات التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة والعطور القوية، التي تسبب الحساسية والتهيج، ويجب أيضاً تجنب استخدام الماسكات والمقشرات القوية، التي يمكن أن تؤثر في الجلد الحساس بعد الإجراء التجميلي.



2. تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة:

بعد الإجراء التجميلي، تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة، واستخدمي واقي الشمس بشكل منتظم، واحرصي على تغطية الجلد المعالج بالملابس المناسبة. إن التعرض لأشعة الشمس المباشرة يؤدي إلى تهيج الجلد، وتفاقم الالتهاب.



3. تجنب النشاطات البدنية الشاقة:

تجنبي النشاطات البدنية الشاقة بعد أي إجراء تجميلي، حيث تسبب الأنشطة التعرق الشديد، والضغط على الجلد المعالج، ويمكن أن يؤدي القيام بالنشاطات البدنية الشاقة إلى توسع الأوعية الدموية، ما يمكن أن يزيد وقت الشفاء.



4. تجنب التدخين:

يجد العديد من الأشخاص، الذين يستخدمون منتجات التبغ، أن إجراء الجراحة التجميلية هو الدفعة التي يحتاجونها لركل هذه العادة إلى الأبد، لأنه من الضروري تجنب التدخين أو التدخين الإلكتروني قبل الإجراءات التجميلية وبعدها أيضاً، لأن التبغ يمنع قدرة جسمكِ على الشفاء بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خلال مرحلة الشفاء.



5. تجنب الأكل غير الصحي:

تجنبي تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والحلويات والأطعمة المالحة قدر الإمكان، بعد الخضوع لإجراء تجميلي، وذلك من أجل تعزيز عملية الشفاء الطبيعية للجسم، وينصح بتناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، بالإضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون.



6. تفادي الإصابة بالجفاف:

الجفاف واحد من أسباب عدم الشعور بالتحسن أو التعافي من العمليات الجراحية، ويسهم في زيادة المشاكل بالجسم، لذا احرصي على تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، لتحسين الشفاء، والحصول على النتائج المرجوة من الإجراء التجميلي.

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كما ينصح باستخدام مرطب لطيف على الجسم والبشرة، حتى لو كان الجلد لايزال بحاجة للشفاء أكثر، لكن تأكدي من أنه النوع الذي لا يسد المسام. ضعي قطرة أو اثنتين على منشفة مبللة بماء دافئ، واضغطي بها بلطف على الجلد.



7. لا مكياج لبضعة أيام:

تجنبي المكياج والأدوية الموضعية والمغذيات لمدة ثلاثة أيام على الأقل بعد الجراحة. ومع ذلك، ستحتاجين إلى الحفاظ على رطوبة البشرة ونظافتها، لهذا ينصح باستخدام منظف خفيف مضاد للحساسية، لا يحتوي على مواد كيميائية قاسية أو عطر.



يمكنك البدء في وضع المكياج عندما تلتئم البشرة، أو الطبقة العليا من الجلد، ويوصي معظم خبراء التجميل بالمكياج المعدني بعد فترة وجيزة من الجراحة، لأنه ألطف على الجلد.



بعد الإجراء التجميلي، يجب الحرص على الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج لتجنب أي مضاعفات صحية، وتفادي الحركات العنيفة، وتناول الأطعمة الثقيلة والدسمة، والالتزام بتناول الأدوية الموصوفة، وعدم تعريض الجرح للماء، والاستراحة الكافية حتى تشفى الجروح.

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