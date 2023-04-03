انتبهي إلى مستوياته.. المغنيسيوم معدن مهم لتعزيز قوة دماغك

الوكيل الاخباري - هل تنسين كثيراً هذه الفترة، أو تكافحين من أجل التركيز؟.. قد يكون نظامكِ الغذائي هو المسؤول، إذ أظهرت الأبحاث الحديثة صلة قوية بين تناول المغنيسيوم وصحة الدماغ، خاصة عند النساء.

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لسوء الحظ، لا يحصل الكثير من الناس على ما يكفي من المغنيسيوم في وجباتهم الغذائية. لكن لا تقلقي، إذ يمكن أن تكون زيادة تناول المغنيسيوم بسيطة ولذيذة مع بعض النصائح السهلة.



كيف تزيدين مستويات المغنيسيوم في جسمكِ؟

من السهل زيادة مستويات المغنيسيوم مع بعض التغييرات البسيطة، إذا ظهرت عليكِ علامات نقص المغنيسيوم، أو بشكل عام أيضاً، فإليكِ بعض النصائح لمساعدتك على زيادة تناول المغنيسيوم.









1 . تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم:

واحدة من أفضل الطرق لزيادة تناول المغنيسيوم، هي تناول الأطعمة الغنية بهذا المعدن بشكل طبيعي، مثل:



- الخضروات الورقية الداكنة كالسبانخ والملفوف، فهي مصادر ممتازة للمغنيسيوم.

- المكسرات والبذور، وتشمل: اللوز والكاجو وبذور اليقطين وبذور السمسم.

- الحبوب الكاملة، مثل: الأرز البني والكينوا وخبز القمح الكامل.

- البقوليات: العدس والحمص والفاصوليا السوداء.



2. تناول مكملات المغنيسيوم

إذا كنتِ غير قادرة على الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم من نظامكِ الغذائي، فينصح بتناول مكملات المغنيسيوم، تحدثي إلى طبيبكِ قبل البدء في تناولها.



3. الحد من تناول الكافيين:

وفقاً للدراسات، يمكن أن يتداخل الكافيين مع امتصاص المغنيسيوم، لذلك من الجيد الحد من تناولكِ هذه المادة بقدر الإمكان واستبدالها بمشروبات عشبية صحية.



4. الأعشاب والتوابل:

بعض الأعشاب والتوابل، مثل: الريحان والكزبرة والكمون غنية بالمغنيسيوم، حاولي إضافتها إلى وجباتكِ لزيادة تناول المغنيسيوم.



5. تناول الفواكه والخضروات:

الفواكه والخضروات غنية بشكل عام بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك المغنيسيوم، وتشمل بعض الأمثلة على الفواكه والخضروات الغنية بالمغنيسيوم: الموز والأفوكادو والتين والبطاطا الحلوة.



يعد التأكد من حصولك على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامكِ الغذائي أمراً بالغ الأهمية، للحفاظ على صحة الدماغ المثلى، باتباع هذه النصائح يمكنكِ المساعدة على حماية عقلكِ وصحتكِ العامة.



أعراض نقص المغنيسيوم:

يعتبر المغنيسيوم معدناً مهماً للجسم، إذ يدخل في تركيبة العظام والخلايا والأنسجة، وأي نقص فيه يؤدي إلى ظهور الأعراض التالية: فقدان الشهية، التشنجات العضلية، الرعشة، الشعور الدائم بالتعب، الارتباك، واضطرابات النوم، كما يمكن أن يؤدي النقص الحاد في هذا المعدن إلى حالات مرضية، مثل: الاكتئاب، وأمراض القلب، والسكري، وهشاشة العظام.



ويستحسن من أجل التأكد من مستويات المغنيسيوم في جسمك أن تجري اختبار دم خاصاً لتبيان عدم معاناتك نقصاً فيه.

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