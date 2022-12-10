باقة ورد العروس: عادات ونصائح

الوكيل الإخباري - لا تكتمل إطلالة العروس في يوم زفافها من دون باقة من الأزهار، فهي تعتبر جزءاً أساسياً من التفاصيل.



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عادة متوارثة



برزت عادة حمل العروس لباقة الورد يوم زفافها منذ عدة قرون ماضية، وما زالت متوارثة حتى يومنا هذا. فباقات الأزهار في يوم الزفاف ترمز إلى بداية جديدة، إلى الإخلاص وهي من أجمل رموز الحب والرومانسية.





لماذا ترمي العروس باقة الورد؟



في العصور الوسطى، اعتادت الفتيات العازبات الاحتفاظ بقطعة من فستان العروس في آخر حفل الزفاف لجلب الحظ. ومع الوقت تغيّر هذا التقليد، فبدلاً من الاحتفاظ بقطعة من فستان العروس بدأت العرائس برمي باقة الورد والفتاة التي تلتقطها تكون سعيدة الحظ التي ستتزوج قريباً.





كيف تختار العروس الباقة؟





يخضع اختيار باقة الورد لعدد من الشروط:





يجب اختيار باقة أزهار مناسبة تتماشى مع موضوع الزفاف وتناسب شكل جسم العروس وفستانها. لذلك، يجب تنسيق لون الورد مع لون الفستان فاللون الأبيض لا ينسجم مثلاً مع اللون البيج في إطلالة العروس.





عندما تبحث العروس عن أنواع الأزهار التي يجب أن تتكوّن منها باقة الزفاف، يجب أن تجيب على هذه الأسئلة:





ما هي الألوان التي أريدها؟





ما هي الأزهار التي أحبّها؟





ما هي الأشكال الرائجة؟





ما هو الحجم الذي أعجبني؟





هل أفضّل الأزهار الطبيعيّة أم الاصطناعيّة؟

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