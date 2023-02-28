بينها الابتسام بالأعين.. أخطاء غير متوقعة تسبب التجاعيد

الوكيل الاخباري - من المهم أن تتذكري أنه من الطبيعي، بنسبة 100%، أن تظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع الداكنة مع مرور السنين، وأن يتغير الجلد كلما تقدمنا في العمر.

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لذا، فإن القيام بإجراءات محددة للعناية بالبشرة، مثل: وضع واقي الشمس يومياً، والحصول على قسط وافر من النوم، يعد شيئاً مطلوباً للحفاظ على بشرتك لتبدو منتعشة.



وهناك بعض الأخطاء غير المتوقعة، التي قد تقعين فيها، وتسهمين من خلالها في تسريع عملية شيخوخة الجلد، والتي إذا عرفتها واستبدلتها بأمورٍ صحيحة، فستزيد بشرتك تألقاً، وسيتراجع وضوح الخطوط الدقيقة.. في السطور المقبلة، نطلعك على أبرز تلك الأخطاء.









التحديق

مع تقدمنا في السن، قد نضطر إلى التحديق من أجل القراءة على أجهزتنا الإلكترونية أو شاشات الكمبيوتر، لكن من الأفضل بكثير زيارة طبيب العيون، والحصول على وصفة طبية لنظارات القراءة، بدلاً من التعود على عادة التحديق، وبالتالي ستخففين ظهور خطوط التجهم العمودية بين الحواجب.



الابتسام بأعيننا

هل تحتاجين إلى عذر لممارسة "الابتسام بالعيون" التصرف المفضل لدى النجمات، بحيث يظهرن مبتسمات تلك الابتسامة الخفيفة. إن حدوث الابتسامة الضخمة، مرارًا وتكرارًا، يتسبب في ثني الجلد حول العينين، الذي يشار إليه عادةً باسم أقدام الغراب. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليكِ عدم الابتسام مرة أخرى، فاستخدام كريم مرطب للعينين يمكن أن يحدث فرقاً.



النوم على جانبنا

النوم على جانبنا، خاصة إذا فضلنا جانبًا على آخر، سيؤدي إلى عدم تناسق الوجه، حيث سيكون أحد الجوانب أكثر انبساطًا، ويتدلى إلى الأسفل مع ثنية أنفية شفوية أعمق. وفي حال وجدتِ صعوبة في اتخاذ وضعية نوم جديدة، جربي وسادة تجميل مصممة لإبقائك في وضعية النوم على ظهرك ليلاً.



الشرب بالقشة

سبب آخر لرفض استخدام المصاصات البلاستيكية، هو أنها يمكن أن تسبب التجاعيد، إذ يؤدي الضغط المتكرر للشفاه من أجل الشرب من المصاصة إلى ظهور خطوط عمودية حول الفم، يشار إليها بخطوط المدخن.



وكما هي الحال، دائماً، تأكدي من وضع كريم الحماية من الشمس بدرجة 30، وما فوق، بعامل حماية (SPF) يومياً، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، وأضيفي الريتينول إلى روتينك الليلي، للمساعدة أيضاً على مكافحة التجاعيد، وحتى إزالة نسيج بشرتك للحصول على هذا التوهج المثالي.

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