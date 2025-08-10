الأحد 2025-08-10 02:32 م
 

روتين صباحي مثالي للبشرة الحساسة: خطوات بسيطة لبداية مريحة

الأحد، 10-08-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-   تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية خاصة كل صباح، نظرًا لسهولة تهيّجها وتأثرها بالعوامل الخارجية. إليكِ روتينًا صباحيًا لطيفًا يدعم حاجز البشرة دون التسبّب في الاحمرار أو الجفاف:
1. إفاقة لطيفة للبشرة
ابدئي يومكِ بلحظات هادئة وهواء نقي، مع تمرير قطنة مبللة بماء بارد أو ماء ورد على الوجه بلطف.
2. تنظيف ناعم
استخدمي غسولًا خاليًا من العطور والكحول، واغسلي وجهكِ بماء فاتر، ثم جفّفيه بالضغط الخفيف بمنشفة قطنية ناعمة.
3. تونر مهدئ (اختياري)
إن كانت بشرتكِ تتحمّله، اختاري تونرًا لطيفًا لإعادة توازن البشرة.
4. سيروم مرطّب
طبّقي سيرومًا خفيفًا غنيًا بمكونات مهدئة مثل الألوفيرا أو حمض الهيالورونيك.
5. كريم عيون خفيف
ضعي نقطة صغيرة تحت العين، ووزّعيها بخفة باستخدام البنصر.
6. ترطيب أساسي
استخدمي كريم مرطّب لطيف يناسب البشرة الحساسة، ووزّعيه بهدوء على الوجه والرقبة.
7. بلسم الشفاه
رطّبي شفاهكِ بمنتج خالٍ من العطور أو النكهات.
8. واقي الشمس
طبّقي واقي شمس معدني بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30، حتى داخل المنزل.
9. مكياج خفيف (إن رغبتِ)
استخدمي منتجات مخصصة للبشرة الحساسة، خالية من العطور والمواد الحافظة.
10. مستحضرات احتياطية
احملي معكِ مرطّبًا وبلسم شفاه خلال اليوم، خاصة إذا كنتِ في أماكن مكيّفة.

نصائح إضافية:
غيّري غطاء الوسادة بانتظام.
لا تجربي منتجات جديدة صباحًا.
لا تكثري من المستحضرات.
اشربي كوب ماء عند الاستيقاظ.

ببساطة، الروتين الصباحي للبشرة الحساسة لا يحتاج إلى تعقيد، بل إلى عناية هادئة ومتّسقة تدعم صحة الجلد وراحته طوال اليوم.

 

سيدتي 

 
 
