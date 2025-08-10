قصّ الشعر: مبلّل أم جاف؟ أيّهما أفضل؟

الوكيل الإخباري- سؤال شائع لدى كثير من النساء عند حجز موعد لقص الشعر، والإجابة ليست واحدة للجميع! فالأفضلية تعتمد على نوع شعرك وأسلوب القَصّة التي ترغبين بها.



✂️ أولاً: قص الشعر مبلّلاً

مناسب لـ: الشعر الكثيف، الأملس، أو للقصّات المتساوية والطبقات الناعمة.

المميزات:

تسهّل الخصلات المبلّلة التحكم والدقة.

تقلل من تطاير الشعر أثناء القص.

العيوب:

الشعر يبدو أقصر بعد أن يجف.

لا يظهر شكل الشعر الطبيعي أو تموجاته.



✂️ ثانياً: قص الشعر جافاً

مناسب لـ: الشعر المموّج، المجعّد، أو لمن تريد قص الأطراف فقط.

المميزات:

يعطي تصورًا دقيقًا للشكل النهائي.

يحافظ على الطول الطبيعي دون مفاجآت.

العيوب:

صعب التحكم بالشعر المتطاير.

يتطلب مهارة عالية من المصفف.



💡 الطريقة الأفضل؟ دمج الأسلوبين!

ابدئي بقص الشعر وهو مبلل لضبط الطول، ثم شكّليه وهو جاف لإبراز الحركة وتناسق الطبقات.



النتيجة:

لا توجد طريقة "صحيحة" واحدة – اختاري الأسلوب الأنسب لطبيعة شعرك، القصة المطلوبة، وخبرة مصففك. أو اجمعي بين الطريقتين لإطلالة مثالية ومتوازنة!

