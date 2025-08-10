قصّ الشعر: مبلّل أم جاف؟ أيّهما أفضل؟

✂️ أولاً: قص الشعر مبلّلاً
مناسب لـ: الشعر الكثيف، الأملس، أو للقصّات المتساوية والطبقات الناعمة.
المميزات:
تسهّل الخصلات المبلّلة التحكم والدقة.
تقلل من تطاير الشعر أثناء القص.
العيوب:
الشعر يبدو أقصر بعد أن يجف.
لا يظهر شكل الشعر الطبيعي أو تموجاته.
✂️ ثانياً: قص الشعر جافاً
مناسب لـ: الشعر المموّج، المجعّد، أو لمن تريد قص الأطراف فقط.
المميزات:
يعطي تصورًا دقيقًا للشكل النهائي.
يحافظ على الطول الطبيعي دون مفاجآت.
العيوب:
صعب التحكم بالشعر المتطاير.
يتطلب مهارة عالية من المصفف.
💡 الطريقة الأفضل؟ دمج الأسلوبين!
ابدئي بقص الشعر وهو مبلل لضبط الطول، ثم شكّليه وهو جاف لإبراز الحركة وتناسق الطبقات.
النتيجة:
لا توجد طريقة "صحيحة" واحدة – اختاري الأسلوب الأنسب لطبيعة شعرك، القصة المطلوبة، وخبرة مصففك. أو اجمعي بين الطريقتين لإطلالة مثالية ومتوازنة!
-
أخبار متعلقة
-
5 أقنعة طبيعية لتبريد وترطيب بشرتكِ في حرّ الصيف
-
تصغير الأنف بالكونتور: خطوات بسيطة تبرز جمال ملامحك
-
روتين صباحي مثالي للبشرة الحساسة: خطوات بسيطة لبداية مريحة
-
أيهما أفضل لترطيب البشرة؟ مقارنة بين لوشن الجسم والزيت
-
صيحات مكياج قديمة تعود هذا الصيف بحلّة جديدة
-
رذاذات الوجه: وداعا للجفاف والبشرة الباهتة
-
سيروم طبيعي لتكثيف الحواجب في المنزل.. مكونات بسيطة ونتائج فعالة
-
أطعمة غنية بفيتامين E لتعزيز صحة البشرة والوقاية من الشيوخة