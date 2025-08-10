الأحد 2025-08-10 02:32 م
 

قصّ الشعر: مبلّل أم جاف؟ أيّهما أفضل؟

لففل
تعبيرية
 
الأحد، 10-08-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-   سؤال شائع لدى كثير من النساء عند حجز موعد لقص الشعر، والإجابة ليست واحدة للجميع! فالأفضلية تعتمد على نوع شعرك وأسلوب القَصّة التي ترغبين بها.

✂️ أولاً: قص الشعر مبلّلاً
مناسب لـ: الشعر الكثيف، الأملس، أو للقصّات المتساوية والطبقات الناعمة.
المميزات:
تسهّل الخصلات المبلّلة التحكم والدقة.
تقلل من تطاير الشعر أثناء القص.
العيوب:
الشعر يبدو أقصر بعد أن يجف.
لا يظهر شكل الشعر الطبيعي أو تموجاته.

✂️ ثانياً: قص الشعر جافاً
مناسب لـ: الشعر المموّج، المجعّد، أو لمن تريد قص الأطراف فقط.
المميزات:
يعطي تصورًا دقيقًا للشكل النهائي.
يحافظ على الطول الطبيعي دون مفاجآت.
العيوب:
صعب التحكم بالشعر المتطاير.
يتطلب مهارة عالية من المصفف.

💡 الطريقة الأفضل؟ دمج الأسلوبين!
ابدئي بقص الشعر وهو مبلل لضبط الطول، ثم شكّليه وهو جاف لإبراز الحركة وتناسق الطبقات.

النتيجة:
لا توجد طريقة "صحيحة" واحدة – اختاري الأسلوب الأنسب لطبيعة شعرك، القصة المطلوبة، وخبرة مصففك. أو اجمعي بين الطريقتين لإطلالة مثالية ومتوازنة!

اضافة اعلان

 

سيدتي 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نااا

فيديو منوع روسيا.. شاهد سعادة هذا الدب اثناء تلقيه قِدرًا من العسل كهدية

sf

أخبار الشركات الكاميرا الاحترافية في ‘Galaxy Z Fold7’.. حقائق وأرقام مذهلة

The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

أخبار الشركات The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

22

فيديو منوع طريقة لتصغير مساحة البيتزا في عبوتها

غا

فيديو منوع الفرق الكبير في السعرات بين الوجبات الصحية ورقائق الشيبس

ىة

فيديو منوع شاهد: إعداد اللحم على الطريقة اليابانية

مخنت وة

فيديو منوع كي الملابس بين الماضي والحاضر

ت

فيديو منوع خاصية في آيفون لإخفاء اسم المتصل



 
 





الأكثر مشاهدة